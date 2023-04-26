孩子曾「餓到吃紙」！母親淚訴貧困狀況 印尼十口家庭引關注

兩歲孩子曾經餓到吃紙，印尼一個十口之家窮到齋戒月也沒什麼食物能給孩子吃，他們的故事在網路上公開之後引起關注，網友紛紛表示同情，慷慨解囊捐錢幫助他們。

印尼西爪哇省德博（Depok）一個社區組織Yayasan Nasi Jum'at Depok日前在社交媒體Instagram上發布影片分享這家人的故事。

育有八個孩子的母親說，有一次，其中一個孩子參加伊斯蘭教祈禱活動，主辦單位分發了用紙包著的蛋糕卷，家裡的兩歲孩子就把包裝紙當作食物吃下。

「這孩子從早上就沒吃過東西。」她只好制止孩子，告訴他「這是紙，不是蛋糕」。

這家人每天吃的很簡單，「加鹽就行了，重要的是要吃飽」。

她透露，他們在齋戒月期間要讓孩子有食物吃都非常吃力。她拼命祈禱，只希望能有一盤飯，讓孩子們可以在清晨吃封齋飯（Sahur）時能有飯吃。

以台幣103元典當摩托車執照換飯吃

根據影片，孩子們的父親曾是幫廚和私人司機，後來靠著摩托車提供私召車服務，直到摩托車損壞。

他只好賣掉這個養家糊口的工具，失去了唯一的經濟來源，到處尋找工作都沒找到，只好以5萬印尼盾（約新台幣103元）把摩托車執照賣給一名賣粥的小販。

這家人的故事在網路上引起關注，社區組織隨後透露，他們收到了500萬印尼盾（約新台幣1萬元）和一輛新摩托車的捐贈。

這名母親收到錢的時候，淚流滿面地說：「我的手在發抖。」

收到嶄新的摩托車時，她的丈夫立即跪下痛哭。

沒有摩托車這期間，他經常得要背著孩子長途跋涉上學，因此當他們告訴女兒她不用再走路上學時，她也忍不住哭了。

組織也說，這名父親將會贖回駕照，希望能改善家庭的生活水平。

文章授權轉載自「8視界新聞網」