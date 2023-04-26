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為了像BTS Jimin砸675萬動12次整形手術 加拿大男星離世得年22歲

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加拿大男演員Saint Von Colucci（左）為了長得更像南韓偶像天團BTS的成員Jimin（右），動了12次整形手術。圖／取自Twitter、Instagram
加拿大男演員Saint Von Colucci（左）為了長得更像南韓偶像天團BTS的成員Jimin（右），動了12次整形手術。圖／取自TwitterInstagram

加拿大男演員Saint Von Colucci為了長得更像南韓偶像天團BTS的成員Jimin（智旻），不惜砸下22萬美元（約新台幣675萬元）動了12次整形手術，未料23日在南韓一家整形醫院因手術併發症離世，得年22歲。

據報導，宣傳公關Eric Blake向媒體透露，Saint Von Colucci去年11月為了擁有「V字尖下巴」決定在下頷部位植入填充物，後續引發感染。Saint Von Colucci是在22日前往南韓一家醫院接受手術移除填充物，未料手術失敗，被迫插管治療，幾個小時後在隔天凌晨因手術併發症離世。

公關解釋，在南韓發展的Saint Von Colucci對自己的外貌很沒自信，認為是因為西方人長相受到歧視，也因此很難通過選角。Saint Von Colucci為了在8集短篇韓劇《美麗的謊言》中飾演Jimin一角，去年決定以這位BTS成員為範本，將臉部大整形。

Saint Von Colucci在過去12個月動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴唇縮小與墊下巴等12項手術，花費高達22萬美元。

Saint Von Colucci出生於加拿大魁北克省，在2015年以演員和商業模特兒的身份進軍加拿大娛樂圈。他在2019年為了前往「KPOP聖地」發展而移居南韓，隨後成為一名練習生，除了拍戲也嘗試音樂創作。

文章授權轉載自「8視界娛樂生活誌」

加拿大 整形手術 南韓 BTS 防彈少年團

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