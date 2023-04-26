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男亂佔座位還吵架！機長不顧飛了3小時「直接折返」 乘客衰被送回原點

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一名男乘客搭飛機時因不遵守規範，甚至跟空服員爭吵，讓機長決定直接折返。示意圖／ingimage
一名男乘客搭飛機時因不遵守規範，甚至跟空服員爭吵，讓機長決定直接折返。示意圖／ingimage

徑自坐到空服員專屬座位不肯起身，一名男乘客在機上和空服員爭吵，機長因此決定直接折返，機上乘客無辜受累。

以色列網媒Ynet新聞報導，事情發生在本月23日的凌晨；當時，這架從美國紐澤西州紐瓦克（Newark）飛往以色列特拉維夫的美國聯合航空班機，已經起飛三個小時，並已穿過半個大西洋。

目擊事故的一名乘客Sholomit表示，涉事的以色列男子因為發現廁所有人，便自顧坐在空服員專屬座位上等候。空服員見狀後請男子起身，兩人隨後就吵了起來。

目擊者表示，他聽見空服員說：「不起來，飛機就飛回紐瓦克了」。男子不但不起身，還出言嘲諷，一副不相信的樣子。

乘客：沒人通知我們返航的決定

不料機長真的改變方向返回紐瓦克，令人難以置信。

「沒人通知我們飛機返航，我們是看了飛行路線地圖後才注意到這點。」

美國聯合航空隨後證實，該航班因一名男乘客不守規矩而中斷，該男子也被執法人員帶走；該航班改在23日當晚重新起飛。

這篇報導指出，類似的事情去年也在從紐瓦克的聯合航空客機上發生過；當時，一對以色列夫婦在沒有支付額外費用和獲得機組人員同意下，徑自換到商務艙，隨後和機組人員爆發爭端，導致飛機返航。

一名男乘客搭飛機時因不遵守規範，甚至跟空服員爭吵，讓機長決定直接折返。圖／取自FlightRadar24
一名男乘客搭飛機時因不遵守規範，甚至跟空服員爭吵，讓機長決定直接折返。圖／取自FlightRadar24

文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 以色列 航班 空服員

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