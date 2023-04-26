藏不住？年輕辣媽穿短上衣健身 遭女嗆：沒人想看妳胸部亂晃

國外健身風潮興盛，不論男女都熱衷於鍛練，但近期有一名女子卻因為穿著而在健身房被嗆聲。據外媒報導，一名年輕辣媽在健身房訓練時，突然被一名女子質問穿著「不尊重人」、「沒人想看妳胸部露在外面」，讓該名媽媽非常傻眼，「其他人穿著更暴露」。

據《紐約郵報》報導，美國猶他州一名21歲健身教練凱倫薩特納（Kylen Suttner）在健身房鍛練時，被一名女子質疑穿著有問題。凱倫表示，當時對方指責她穿的淺藍短版上衣「不尊重人」，並稱「沒人想看妳的胸部露在外面」。

凱倫同時是一名新手媽媽，在去年生了兒子，近兩年來，每周鍛練五天，也會在Instagram發布內容，而她亦錄下並貼出當時遭質疑的過程。影片中，一名女子質問凱倫「妳真的覺得妳可以穿這樣在健身房到處晃嗎？」、「妳的胸部露在外面」、「這是公共場合，妳可以放尊重點嗎」、「沒人想看妳的胸部露在外面」。凱倫則回答，「我很好謝謝」、「掰掰」。

凱倫受訪時不解自己為何被針對，「因為健身房裡還有其他人穿著更暴露的衣服」，並猜測「也許是因為她的男朋友正盯著我看，所以她被激怒了」。但凱倫並沒有感到沮喪，「我只是因為沒有更多地為自己挺身而出而自責」。凱倫並說自己不會因此而退縮「我通常露更多」、「這樣的事件不會因此阻撓我去健身房，或是穿我想穿的衣服」。