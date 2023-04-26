曾以偶像女團出道…19歲泰國網紅頭部中彈 與男友陳屍豪宅

19歲泰國網紅女偶像Supitcha "Gigi" Predajaroen於4月19日下午被發現與男友雙雙陳屍男方的14樓豪宅，頭部還中彈。警方初步推測女方是遭戀人開槍後，男方再自盡，全案正在調查中。

在Supitcha Predajaroen的FB主頁上，其經紀人在19日發文證實：「Gigi已經確認死亡了，具體的情況後續會再次告知大家，非常感謝大家一直以來對Gigi的關注，她一直以來都收到了大家的喜愛，我想代表Gigi向大家表示感謝。」

據《曼谷郵報》報導，警方表示Supitcha Predajaroen疑遭男友開槍殺害，男方名字為Phumiphat "Ikkyu" Chaiwanichya，現年21歲。警方在男方住處找到槍支與帶血的子彈，該槍支登記在男方父親名下。據監視器畫面分析，整起事件疑為預謀犯案。

據報導，Supitcha Predajaroen的友人因聯絡不上她，前去男方家中才發現出事。兩人遺體被發現時，住處電燈及冷氣仍開著，警方推測兩人應該前一天就已身亡。

Supitcha Predajaroen過去以偶像女團One Day to the Next出道，後來也加入女團Kisskazz，如今轉戰網紅圈，開設IG獲得18萬人追蹤。她的男友Phumiphat Chaiwanichya就讀軍校，父親是去年退役的軍官。

Supitcha Predajaroen的母親透露，女兒過去曾遭男友施暴，男方家人也知道此事。兩人早前為此分手，但是後來又恢復關係。她常常告訴女兒要小心，因為Phumiphat Chaiwanichya常常玩槍，並且隨身攜帶。她擔心如果兩人吵架，他脾氣暴躁可能會再次對女兒施暴。

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19歲泰國網紅女偶像被發現與男友陳屍在14樓豪宅，頭部還中彈。圖／取自Instagram@giesupitchaa

文章授權轉載自「8視界娛樂生活誌」