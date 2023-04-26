快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

曾是邵氏名小生！「風水世家」男星宗華逝世 享壽79歲

曾以偶像女團出道…19歲泰國網紅頭部中彈 與男友陳屍豪宅

8視界／ 8視界
19歲泰國網紅女偶像被發現與男友陳屍在14樓豪宅，頭部還中彈。圖／取自Instagram@giesupitchaa
19歲泰國網紅女偶像被發現與男友陳屍在14樓豪宅，頭部還中彈。圖／取自Instagram@giesupitchaa

19歲泰國網紅女偶像Supitcha "Gigi" Predajaroen於4月19日下午被發現與男友雙雙陳屍男方的14樓豪宅，頭部還中彈。警方初步推測女方是遭戀人開槍後，男方再自盡，全案正在調查中。

在Supitcha Predajaroen的FB主頁上，其經紀人在19日發文證實：「Gigi已經確認死亡了，具體的情況後續會再次告知大家，非常感謝大家一直以來對Gigi的關注，她一直以來都收到了大家的喜愛，我想代表Gigi向大家表示感謝。」

據《曼谷郵報》報導，警方表示Supitcha Predajaroen疑遭男友開槍殺害，男方名字為Phumiphat "Ikkyu" Chaiwanichya，現年21歲。警方在男方住處找到槍支與帶血的子彈，該槍支登記在男方父親名下。據監視器畫面分析，整起事件疑為預謀犯案。

據報導，Supitcha Predajaroen的友人因聯絡不上她，前去男方家中才發現出事。兩人遺體被發現時，住處電燈及冷氣仍開著，警方推測兩人應該前一天就已身亡。

Supitcha Predajaroen過去以偶像女團One Day to the Next出道，後來也加入女團Kisskazz，如今轉戰網紅圈，開設IG獲得18萬人追蹤。她的男友Phumiphat Chaiwanichya就讀軍校，父親是去年退役的軍官。

Supitcha Predajaroen的母親透露，女兒過去曾遭男友施暴，男方家人也知道此事。兩人早前為此分手，但是後來又恢復關係。她常常告訴女兒要小心，因為Phumiphat Chaiwanichya常常玩槍，並且隨身攜帶。她擔心如果兩人吵架，他脾氣暴躁可能會再次對女兒施暴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

19歲泰國網紅女偶像被發現與男友陳屍在14樓豪宅，頭部還中彈。圖／取自Instagram@giesupitchaa
19歲泰國網紅女偶像被發現與男友陳屍在14樓豪宅，頭部還中彈。圖／取自Instagram@giesupitchaa

文章授權轉載自「8視界娛樂生活誌」

泰國 網紅 家暴

延伸閱讀

鐵達尼號沉船早有預兆？首航14年前短篇小說揭恐怖巧合

兒子入獄人生驟變 6旬父無法退休續奔波：想到這些遭遇就流淚

迪士尼公主走出童話？咖啡廳店員「長得太可愛」 甜美燦笑融化網友

甜美女偶像考上日本名校！校內職員驚吐「噁男發言」騷擾 下場慘了

相關新聞

曾以偶像女團出道…19歲泰國網紅頭部中彈 與男友陳屍豪宅

19歲泰國網紅女偶像Supitcha "Gigi" Predajaroen於4月19日下午被發現與男友雙雙陳屍男方的14樓豪宅，頭部還中彈。警方初步推測女方是遭戀人開槍後，男方再自盡，全案正在調查中...

越南異軍突起的台劇流行？從環珠格格到模仿犯的「林心如現象」

新戲《模仿犯》改編自日本小說家宮部美幸的長篇小說，在Netflix一推出便成功打進20多個國家的熱門影劇前十名排行，在越南也獲得了第三名的佳績，是近期華語影集的里程碑。影視一直是文化輸出的最佳窗口，儘管《模仿犯》劇本改編自日本小說，但影集完全在地化，忠實呈現台灣90年代的模樣，這方面的成功在筆者看來是一種台灣之光。

150年前的巴賽隆納富裕階級多住在二樓 高樓層的租金較低

當時的環境，樓層越高、居住越不方便，所以高樓層的租金較低；而富裕階級則多住在最舒適的二樓，有著寬敞的陽臺。不只是居住，連劇院也有這樣「垂直階級」的現象，越上層的座位越便宜。

日本廣島縣住宅後山傳異音「憂山崩」緊急疏散約340人

日本廣島縣吳市一處住宅區有民眾反映後山傳出異音，吳市政府認為恐有山崩之虞，決定針對147個家戶約340人發布等級次高的「...

加拿大有正職也難溫飽 單月27萬人求助食物銀行破紀錄

通膨飆升持續擠壓加拿大人買菜預算，多倫多（Toronto）「每日麵包食物銀行」（Daily Bread Food Ban...

探測、採礦、載人…利潤巨大 民間企業搶登月實驗前仆後繼

日本ispace公司的登月太空船白兔號失聯，民間企業登月實驗失敗，但仍將前仆後繼，原因在於利潤巨大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦