日白兔號降落時與地面失聯 拚民間登月首例恐落空

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙今天凌晨展開降落月球之旅，但在降落時突與東京地面飛行控制人員失去聯繫，命運未卜。 歐新社
日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙今天凌晨展開降落月球之旅，但在降落時突與東京地面飛行控制人員失去聯繫，命運未卜。 歐新社

日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）今天凌晨展開降落月球之旅，但在降落時突與東京地面飛行控制人員失去聯繫，命運未卜，ispace拚成為民間企業登月首例的壯舉恐凶多吉少。

白兔號在進行最後10公尺降落時與地面飛行控制人員失去聯繫，當時時速為25公里，飛行控制員面無表情地望著螢幕，並開始調查可能發生甚麼事。

ispace創辦人兼執行長袴田武史在公司網路直播中說：「我們失去聯繫，所以我們必須假設我們無法完成登陸月表。」

東京飛行任務控制工程師仍在試圖與白兔號再度取得聯繫。

路透社報導，白兔號去年12月由美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭搭載，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，原預定日本時間26日凌晨1時40分左右登陸月球。

目前只有美國、前蘇聯和中國在月球上實現太空船軟著陸，印度和一家以色列私人公司近年來的嘗試都以失敗收場。

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