日白兔號降落時與地面失聯 拚民間登月首例恐落空
日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）今天凌晨展開降落月球之旅，但在降落時突與東京地面飛行控制人員失去聯繫，命運未卜，ispace拚成為民間企業登月首例的壯舉恐凶多吉少。
白兔號在進行最後10公尺降落時與地面飛行控制人員失去聯繫，當時時速為25公里，飛行控制員面無表情地望著螢幕，並開始調查可能發生甚麼事。
ispace創辦人兼執行長袴田武史在公司網路直播中說：「我們失去聯繫，所以我們必須假設我們無法完成登陸月表。」
東京飛行任務控制工程師仍在試圖與白兔號再度取得聯繫。
路透社報導，白兔號去年12月由美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭搭載，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，原預定日本時間26日凌晨1時40分左右登陸月球。
目前只有美國、前蘇聯和中國在月球上實現太空船軟著陸，印度和一家以色列私人公司近年來的嘗試都以失敗收場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言