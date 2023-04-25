兒子入獄人生驟變 6旬父無法退休續奔波：想到這些遭遇就流淚

來自馬來西亞新山柔佛再也的67歲大叔張家平，為了坐牢的兒子張俊炎奔波勞碌。他每個月兩次、凌晨兩點多騎摩托車來樟宜監獄探監，以避過車潮。

他對《8視界新聞網》的記者說：「俊炎就是我活下去的希望。」

打從兒子被捕後，張家平彷彿失去生活的動力。在得知兒子將被判死刑的頭兩年，張家平陷入抑鬱，有時還神智不清。他經常在夜裡不睡覺，毫無頭緒地騎著摩托車，像瘋子似的到處找兒子。

「明知道他在監獄我還是到處亂找」

「我一直想著兒子，明明知道他在新加坡監獄，晚上還到處亂騎要找兒子，一直在想我還能找誰幫忙救他。」

比起那時整天愁眉不展，現在的他開朗多了。然而，只要一天沒能與兒子團聚，他怎麼樣都無法發自內心地開懷大笑。

過去十年，張家平的生活艱苦，為了生計，現在的他每天也只睡兩三個小時。每天晚上10點多結束菜攤生意後，他就得立刻到菜園採菜。

直到半夜12點，把菜帶回家包好後再小睡一下，凌晨3點起身準備到早市賣菜。張家平說，他有時會不知不覺在菜園採菜至天亮，偶爾在菜園簡陋的涼亭過夜，然後直接到早市賣場。

早開店是希望多賺點錢

記者跟著他凌晨3點去市集擺攤；張家平說，這麼早開店是希望能賺多一點錢，早一點迎接客人。

從早上3點一直賣到10點後，他會回家補眠，中午再到園內採菜，為傍晚的夜市做準備。

張家平說，事情發生後，自己獲得許多人的幫忙，就有人將菜園讓出，免費讓他耕種。

從市集到菜園需要40分鐘車程，菜園的入口處是一條800公尺的泥路，路面很滑，還有很多小石子和雜草，菜園深處還被高高的野草覆蓋，蚊蟲還不斷追著叮咬。張家平年事已高，加上兒子的事，要他一人打理四個籃球場大的園地，辛苦的程度可想而知。

他說：「如果沒有發生（俊炎的）事情，我現在應該已經退休了，有時工作到半夜，一人在菜園的涼亭睡時，想到自己的遭遇就會流淚。」

他說，如果沒有下雨，一天可賺100至200馬幣（約新台幣690到1300元）。錢就用來加油、付房租以及伙食費。

菜園工作辛苦蚊子多，但張家平感激園主無償借出地皮，給他一份生計。圖／8視界新聞網記者曾琬瑜拍攝

租房條件不佳

因為之前變賣家產籌錢給兒子打官司，原本有三棟屋子的張家變得一無所有，目前以700馬幣（約新台幣4800元）租了一間居住。

記者到訪張家平的住所，客廳只有一張床、一張桌子、一個小型沙發椅、衣櫃和一台電視，沒什麼家具。

從櫃子裡拿出一張和兒子小時候的合照，張家平說，俊炎從小就很黏他，也是個愛笑的小孩。「我年輕的時候忙著工作，很難得才能帶孩子出門玩，所以格外珍惜一起出遊的時光，俊炎總是咔咔聲笑，很可愛。」

想念兒子的時候，張家平就會靠照片找回一些力量。圖／8視界新聞網記者曾琬瑜拍攝

和前妻離異後僅俊炎留在身邊

為了兒子，張家平說，自己願意以性命，換取他的自由。

他提到，自從2002年與前妻離婚後，雖然子女平時還是會回去看他，但真正留在他身邊的也只有俊炎。在他眼中，俊炎是個孝順、樂於助人的好兒子，當想起兒子還在獄中，張家平就悲從中來，熱淚盈眶。

根據記者觀察，每次只要多說話，張家平就會久咳。張家平坦言，自己確實多病，有糖尿病、高血壓，肺和心臟都不好，所以會咳嗽和氣喘。小櫃子裡滿滿都是他的藥；張家平為了兒子的事忽略健康，常常忘記吃藥。

他說：「我都不敢再去看醫生，因為醫生會罵我沒有吃藥。」

而現在越堤探監的日子，一晃十年過去；張家平說，每次見面，他都不忘叮嚀兒子在牢中要勤奮工作，認真跟著長官指導。「我希望他表現好，可以盡快出獄，出獄後看他要不要再跟我回去賣菜，怎麼樣都好，希望他快點回來，我才能放心。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」