快訊

大陸正式批准逮捕台男楊智淵 藍綠友人無奈齊喊有夠冤

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

今晚變天迎雨！北台灣低溫見「1字頭」 降雨熱區出爐

日本白兔號即將降落月球 拚民間登月首例

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間26日凌晨降落月球，倘若登陸成功，將成民間企業登月首例。法新社
日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間26日凌晨降落月球，倘若登陸成功，將成民間企業登月首例。法新社

日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間26日凌晨降落月球，倘若登陸成功，將成民間企業登月首例。

路透社報導，M1登月艙去年12月由美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭搭載，從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空後，預定於日本時間26日凌晨1時40分左右登陸月球。

ispace技術長氏家亮昨天在記者會上說，2.3公尺高的M1登月艙將從目前的位置開始長達1個小時的登陸階段，M1登月艙在月球軌道上、距離月球表面約100公里處，以每小時近6000公里的速度移動。

氏家亮把M1登月艙減速到與月球引力下相對應正確速度的任務，比擬為「在滑雪山邊跳台的邊緣踩下一輛行駛中自行車的剎車」。

目前只有美國、前蘇聯和中國在月球上實現太空船軟著陸，印度和一家以色列私人公司近年來的嘗試都以失敗收場。

在到達位於月球北極附近的盆地冷海（MareFrigoris）邊緣的登陸點後，M1登月艙將出動由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、日本知名玩具製造商 TAKARA TOMY及索尼（SONY）等共同開發的兩輪、棒球大小的探測車，以及阿拉伯聯合大公國4輪的拉希德（Rashid）探測車。

M1登月艙還攜帶一個由日本特殊陶業株式會社（NGK）製造的實驗性固態電池以及其他物體，衡量它們在月球的表現。

在訂於2024年執行的第2次任務中，M1登月艙將攜帶ispace本身的探測車，而從2025年開始，ispace將與美國太空實驗室德瑞波（Draper）合作，將美國國家航空暨太空總署（NASA）的酬載帶到月球，目標是在2040年之前建立一個永久的月球殖民地。

日本 太空

延伸閱讀

中國航天日／總設計師：中2030前肯定登月

新竹縣將赴日本藝文交流 把客家文化帶往宮崎縣

日本觀光旺季將至 帶動日股行情看俏

與日本最大永旺超市商談品嘗會 黃偉哲：端最好農特產

相關新聞

凌晨三點等到八點…6旬慈父「摸黑騎車十年」 只為見獄中兒一面

凌晨兩點鐘，67歲的農民張家平就已經起床，準備騎摩托從馬來西亞新山柔佛再也的住家，越堤到新加坡。張家平的目的地是樟宜監獄；即便每次只有15分鐘的探監時間，但過去十年來，這位年近古稀的老父親...

找人代筆造假論文？法務部長女兒考上MIT 南韓人怒發起「落榜運動」

南韓法務部長韓東勳的女兒傳出考上美國麻省理工學院（MIT），但遭質疑使用造假論文等，旅居美國的韓人社群發起「落榜運動」，...

兒子入獄人生驟變 6旬父無法退休續奔波：想到這些遭遇就流淚

來自馬來西亞新山柔佛再也的67歲大叔張家平，為了坐牢的兒子張俊炎奔波勞碌。他每個月兩次、凌晨兩點多騎摩托車來樟宜監獄探監，以避過車潮...

日本白兔號即將降落月球 拚民間登月首例

日本航太新創公司ispace「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）預計將在日本當地時間26日凌晨...

「陸系平價蔬果店」攻陷日本！店舖急增爆買 日本老闆嘆：贏不了

大家到街市買菜時不知是看價錢還是商品質素呢？當然價廉物美就最好，不少人都會到不同店舖格價後才下手。有日媒報導指日本最近出現「中國系」蔬果店急增的現象...

帶近萬元行李袋出國旅行 領回時破爛「像被燒過」旅客傻眼

英國一名女子日前出國旅遊時帶著價值250英鎊（約9500元台幣）的行李袋出門，沒想到落地後要取回行李時卻看到包包變成「一團廢墟」，看起來就像經歷「火煉」一樣慘，讓她超傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦