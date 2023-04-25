「陸系平價蔬果店」攻陷日本！店舖急增爆買 日本老闆嘆：贏不了
大家到街市買菜時不知是看價錢還是商品質素呢？當然價廉物美就最好，不少人都會到不同店舖格價後才下手。有日媒報導指日本最近出現「中國系」蔬果店急增的現象，價錢比其他日本蔬果店便宜，引起網民熱烈討論。
日媒FNN日前到訪有95年歷史的橫濱橋通商店街，發現在個人經營的蔬果店減少同時，由中國人經營的蔬果店卻急增。在這條有逾120家商店的商店街有11家蔬果店，當中有4家都是由中國人經營的「中國系」蔬果店。
這些店舖除了賣蔬果之外，有部份店舖也會同時賣海鮮，甚至在上層經營地產公司，又提供機票及翻譯服務。店舖的價格牌使用中文字，似乎主要瞄準中國客人。而商品的價錢亦是日本蔬果店店主們公認地便宜，令他們非常頭痛。例如在日本人開的蔬果店所賣的大蔥170円（大約39元新台幣），但中國蔬果店一樣是日本國產的大蔥則含稅也只需108円（大約25元新台幣）。日本蔬果店買4個番茄需要530円（大約122元新台幣），而中國蔬果店380円（大約87元新台幣）卻已經能買到5個，價格便宜一半。
有蔬果店的日本老闆受訪時就坦言很難與他們競爭，嘆指根本沒辦法在價錢上勝過他們。FNN直擊由中國人開的「源葉超市」時，店主就表示相信是因為他們一次過大量入貨才能有較便宜的價格。店又透露指他們的客人現在已有3份之1都是日本人，還有繼續上升的趨勢。
有蔬果供應商就提到，日本商店對品質要求較高，但中國的店舖則較寬鬆，即使有一點瑕疵也會買入，成本就自然能更便宜。有日本網民就表示其實即使蔬菜有裂痕，但本身的品質並沒有問題。有人指出這種做法能減廢，不論是對農家還是能以較便宜價錢買菜的消費者都有益。批評到「蘿蔔不蘿蔔，番茄不一樣是番茄，哪一樣便宜別買哪一樣。也不明白為什麼國產要賣得這麼貴」。又指在日本物價高騰之下，中國蔬果店簡直是福音。
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文章授權轉載自《香港01》
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