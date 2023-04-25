凌晨三點等到八點…6旬慈父「摸黑騎車十年」 只為見獄中兒一面

凌晨兩點鐘，67歲的農民張家平就已經起床，準備騎摩托從馬來西亞新山柔佛再也的住家，越堤到新加坡。

張家平的目的地是樟宜監獄；即便每次只有15分鐘的探監時間，但過去十年來，這位年近古稀的老父親，仍然每兩週一次準時抵達監獄對面的加油站，從大約凌晨三點守候到八點監獄開門，只為見到現年40歲的大兒子——張俊炎一面。

兒子販毒被判死刑

為了賺取8000令吉（約新台幣5.5萬元）酬勞，以為只是幫朋友送貨的張俊炎，在2008年6月因走私海洛因，被新加坡的警方以販毒罪名逮捕。

嘗試上訴後不果，被囚禁了幾年的張俊炎，終於在新加坡修改濫用毒品法令後免於一死，在2014年被改判終身監禁和鞭笞15下。

根據新加坡法律，被判處終身監禁的囚犯服滿20年刑期後，當局將檢討該囚犯是否適合出獄；換句話說，從2008年被捕日起算，張俊炎有望最快在2028年獲釋。

《8視界新聞網》記者和攝影凌晨4點抵達監獄對面的加油站，果真見到張家平一個人坐在石階上。見到記者後的他吃力地擠出一點微笑問好，然後開始述說，這些年他是如何面對，這漫長且無盡的等待。

「當時他告訴我一個朋友給他工作做，需要出國幾天就可以回來，結果去了一個禮拜後都無聲無息，我就開始擔心他，便去問一名跟他要好的老師有關他的下落。老師說聽俊炎說他去了新加坡。於是我到新加坡警察局詢問，才知道他犯了法被扣留。」

後來，張俊炎被判死刑；為了幫兒子脫罪，張家平將早年辛苦工作後買下的三間房子賣掉來湊律師費；只是錢花光了，判刑依舊沒有改變。2011年，張家平和前妻及兩個女兒到新加坡的總統府下跪求情，淚求當時的總統納丹特赦張俊炎。此外，他還在新加坡街頭向民眾收集簽名，希望法律能對兒子網開一面。

張家平說，兒子被朋友利用走私海洛因，被新加坡警方以販毒罪名逮捕後被判死刑。他為了救兒子到總統府下跪求總統特赦，當年多家媒體報導此事。圖／8視界新聞網記者曾琬瑜拍攝

老母親未能盼到愛孫出獄

張家平告訴記者，他接近90歲的母親剛在五個月前過世，老人家最後心願是見孫子「阿炎」出獄，但無法達成心願，帶著遺憾離世。

談到亡母對這個長孫的疼愛，張家平充滿感慨。他泣聲道：「媽媽最疼的就是俊炎，因為俊炎很孝順她，每次都會想著要買什麼給阿嬤吃。她不久前吵著要來看俊炎，我也答應她會載她來，可是她等不到那一天了。」

張俊炎因販毒而入獄。圖／8視界新聞網記者曾琬瑜拍攝

兒子遭遇改變張家平命運

兒子這一遭遇，也直接改變了張家平的命運；年老的他，除了得以700令吉（約新台幣4800元）的價格租一間廉價房屋，一天還得跑兩趟到農場採摘蔬果，然後拿到市集去賣，晚年生活操勞而坎坷。

而現今十幾年過去，周遭環境不斷更變，但為父堅定的慈愛卻半點不移。

「這裡原本只有一顆大樹，現在長了三顆小樹，旁邊原本也有加油站，後來拆除變成超市，現在只剩一個加油站。另一邊原本有咖啡店，我之前還能在那裡坐一坐，但後來也拆除蓋大樓。加油站的幾名職員我也很熟悉，他們有時會買茶請我喝。」

據張家平說，從家裡騎摩托車到樟宜監獄，只需要大約30分鐘。不過，張家平之所以選擇深夜出門，主要是因為自己年紀大、不能騎快，加上車子已經老舊，他擔心塞車時會與其他摩托車碰撞，所以寧願早出門以避開車潮。

即便下雨，張家平也會來探監。他說，碰到下雨天，他會穿著雨衣騎摩托車，然後小心翼翼地慢慢騎。儘管如此，雨天路還是很滑，他曾跌倒兩三次，造成皮外傷，但張家平也只是笑笑說了一句：「沒關係，站起來繼續騎摩托車，要看到我的兒子我才會高興，我很想念他。」

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