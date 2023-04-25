帶近萬元行李袋出國旅行 領回時破爛「像被燒過」旅客傻眼

英國一名女子日前出國旅遊時帶著價值250英鎊（約9500元台幣）的行李袋出門，沒想到落地後要取回行李時卻看到包包變成「一團廢墟」，看起來就像經歷「火煉」一樣慘，讓她超傻眼。

據《太陽報》（The Sun）報導，周琳（Chou Lim，音譯）在3月24日時搭乘易捷航空（EasyJet）的班機，從英國的蓋特威克機場（Gatwick Airport）飛往西班牙的特內里費島。

當時她帶了價值250英鎊的行李袋，不過抵達特內里費島後卻發現包包整個毀了。整個包包外皮有撕裂的痕跡，看起來面目全非，就連裡面的衣服、鞋子、化妝品跟盥洗用品都無一倖免。

除了行李袋以外，裡面的物品也都嚴重毀損。圖擷自太陽報

周琳表示，拿到行李袋時她發現上面有一層灰，還有「燃燒過的味道」，裡面的東西看起來也像是被「燒壞了」。一看到包包的慘況，她忍不住流下淚來，因為這個行李袋曾陪她走過60幾個國家。

周琳說，當下她完全不知道該怎麼處理這個包包，因為就連可以提的把手都被燒壞了，她只能像「抱著寶寶」一樣的捧著這團破爛物。

因為包包中的物品也都毀損，周琳認為她應該損失了超過1000英鎊（約38000元台幣），不過因為她不想跟航空公司爭論，所以只申請400英鎊（約15000元台幣）的賠償。她提到，自己已經跟航空公司提出申訴長達3週，卻沒有收到任何回應，讓她非常傷心。

針對周琳的指控，易捷航空發言人出面致歉並表示，目前已經聯絡蓋特威克機場及特內里費島機場的地勤人員，希望能夠釐清行李袋毀損的原因，後續也會再跟周琳聯絡確認賠償事宜。