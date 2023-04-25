離奇命案！早上持槍追殺女友失敗 男子晚上命喪停車場死狀極恐怖

泰國發生離奇命案！1名30歲男子早上駕車持槍追殺29歲女友不果，晚上卻被發現伏屍曼谷一商場停車場車內，並遭人用電線綁在車內把手上。警察正調查案件內情。

綜合外媒報導，事發上周五（4月21日）晚上9時，警方接報曼谷一家著名商場停車場的1輛車內，發現一具男性遺體。警方到場調查，遺體置於車輛後座，臉部朝下，並被人用一根電線綁在車內把手上。現場還發現一把實彈手槍、手機、4個空啤酒樽，以及2處撞痕。

據報男死者30歲，住在北柳府，當日上午曾在春武里府駕駛該車輛持槍追殺29歲女友，並射中女友左肩1次，然後駕車逃離現場，詎料當晚就被人發現命喪車內。

警方把屍體送往法醫研究所驗屍，正進一步調查案件內情。

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文章授權轉載自《香港01》