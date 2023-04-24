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民眾靠著嗜糖紓壓 專家：先找出壓力源

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
營養學家指出，民眾對糖份的渴望通常來自於生活壓力，與其仰賴甜食紓壓，不如正視生活中的壓力來源。（網路截圖）
營養學家指出，民眾對糖份的渴望通常來自於生活壓力，與其仰賴甜食紓壓，不如正視生活中的壓力來源。（網路截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

壓力導致民眾嗜糖，造成身體嚴重負擔！「游離糖」為額外添加於飲料或食品的糖份，相較自然存在於蔬果或奶類的糖份，更容易造成血糖飆升，對身體造成負面影響。營養學家指出，民眾對糖份的渴望通常來自於生活壓力，與其仰賴甜食紓壓，不如正視生活中的壓力來源。

非天然糖份不健康

根據世界衛生組織的定義，「游離糖」（Free Sugars）是人工額外添加於飲料或食物當中的糖份，但自然存在於新鮮蔬果與奶類的糖類則不在游離糖的定義中，世界衛生組織更強調，「目前沒有科學證據證明指出，食用自然的糖份對人體有不利影響」。

衛報》報導，在古時候，人們需要咀嚼長達一公尺的甘蔗，才能獲得足夠的熱量，但現代人類只要一瓶可樂，就能取得相同的糖份。這意味著，現代人其實根本沒有如同過去的運動量，卻攝取了過多的糖份。

營養師蘇特表示，游離糖在蛋糕、餅乾或糖果等加工食品中相當常見，不同於自然存在於蔬果或奶類的糖份，存在於天然食品的糖份會以較慢的速度成為血糖，意味著它們能提供更長久的飽足感，並呼籲成年人每天應至少減少攝取30克的游離糖。

嗜糖源於壓力

研究指出，添加游離糖的食品都擁有過量的卡路里，會提高罹患心臟病、糖尿病的風險。還有研究進一步指出，擁有大量糖份的食品會對民眾有更高的吸引力，出現過量攝取糖份的狀況。

營養學家桑圖表示，民眾應減少攝取游離糖，改吃富含纖維的水果。他強調，人們對高糖份的渴望，通常是因為環境壓力導致。所以與其靠著嗜糖來緩解情緒，不如從考量生活中壓力的來源。

Boxrox》報導，健康教練博格指出，如果民眾擔憂自己是否攝取過量的糖份，可以觀察是否出現下列的狀況：頻尿、經常性口渴、時常出現飢餓感、視線模糊、易怒、容易疲倦想睡與私處紅腫等狀況，這些都是民眾攝取過量糖份的警訊。

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