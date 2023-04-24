影／為拯救腦傷的軍中袍澤！美國教授挑戰水中生活100天

人類一直以來，都是在陸地上生活的物種。不過美國南佛羅里達大學醫用生體工學教授約瑟夫（Joseph Dituri），近來挑戰「在水中生活100天」。3月1日起在佛羅里達州大礁島的水中旅館「Jules' Undersea Lodge」，在水下30英尺（約9公尺）的環境下生活。

根據日本媒體「Gigazine」報導，現年55歲的約瑟夫，曾經效力於美國海軍，軍旅生涯長達28年，是「飽和潛水」的專家，後來投入科學研究，成為大學教授。這次實驗中，儘管不算在非常深的水域，但因為該房間沒有特別調整，因此約瑟夫會承受約是地面上2倍的氣壓。

在這段期間裡，約瑟夫會測量自己的血液、心電圖、細胞等數值作為分析。約瑟夫的理論認為，承受更高的氣壓，或許會對身體健康產生正面效益。過去從來沒有人在水中待過那麼長的時間，他還笑稱自己在實驗結束後，很可能會有超人一般的身軀。

約瑟夫分析，細胞在承受壓力之下，不到5天就會成長為兩倍，這現象有助於老年人預防疾病，甚至延長壽命。不過因為長期待在水中，缺乏陽光照射的關係，因此容易缺乏維他命D。另外水中旅館的空間有限，要運動也很困難，幾乎只有游泳一途。

約瑟夫指出，軍中有許多弟兄姊妹有外傷性腦損傷的困擾，他因為想知道幫助他們的方法，才察覺到高氣壓能增加腦部血流的事。他認為這或許是治療腦損傷的關鍵，因此願意親身做實驗，看能不能提供醫學上的新發現。