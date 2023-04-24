與人夫幽會被「抓猴」！正宮手撕小三影片瘋傳 扯髮暴打扒剩內褲極淒慘
感情世界容不下背叛！越南近日瘋傳1段「正宮」大戰「小三」影片，見到1名人夫與小三在餐廳用餐時，正宮突然硬闖瘋狂暴打小三，扯髮撕衣無所不用其極，完全不讓小三有反擊空間。最終小三穿著的連身裙被猛扯，令她當場遭扒光剩內褲，狼狽畫面引來網友熱議。
有人更特別關注小三身材，指她保養得宜，但怒斥不應搶別人丈夫；但亦有人指任何事都不應訴諸暴力，更稱事件中最錯是男人，慨嘆「男人才最該打，女人何必難為女人」。
綜合媒體報導，事發時人夫正與小三在餐廳用餐，不久穿粉紅色連帽外套的正宮直闖店內暴打小三，施展扯髮撕衣等招數，行雲流水的招式完全不讓小三有反擊空間。
從網上流傳影片截圖看到，小三被正宮猛力拉扯頭髮致向後仰，面容扭曲狀甚痛苦，更有截圖見到小三的連身裙被猛扯，下身露出內褲。人夫見勢色不對，試圖分開2女，但力量似乎比不過正宮，之後餐廳員工及商場保全齊齊勸架，小三才終於掙脫。
雖然「逃出」正宮「魔爪」，但因為小三穿著連身裙，被襲後除了披頭散髮，裙子也被拉起，當眾洩春光，內褲清晰可見。
影片引來網友熱議，不少人關注小三豐滿身材，也有大批網友責罵她當第三者，認為不應該搶別人丈夫，「被剝成這樣一定很尷尬！但是去搶別人的老公，臉皮肯定厚！」。亦有人指出，正宮真正應該打的人，是其出軌丈夫，「女人何苦為難女人？」、「這種男人早些拋棄！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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