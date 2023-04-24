女大學生搭夜間公車回家、被鄰座男「非禮4小時」受不了 機警1招擒狼

公然非禮行為令人髮指！日本一名20歲女大學生乘坐公車時，被旁邊23歲男大學生連續非禮4小時，後來女大學生趁公車駛到停車場時，機警向公車司機求救，司機隨即報警，警方趕到現場拘捕了男大學生。

綜合日本媒體報導，事發4月17日凌晨，居於千葉縣的20歲女大學生，坐從名古屋開往新宿站的夜間公車，其間被坐在旁邊、居於愛知縣的23歲男大學生渡邊觸摸身體達足足4小時。

忍受不了的女大學生，最終趁公車駛到神奈川中井停車場時向司機投訴，司機於是報警求助。警方趕到現場拘捕渡邊，據報渡邊接受警方訊問時承認犯案。

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文章授權轉載自《香港01》