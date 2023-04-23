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史上最偉大的唱片人收藏 馬格利特「光之帝國」估16億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
超現實大師馬格利特（René Magritte）作品「光之帝國」，估價3500萬到5500萬美元。圖／蘇富比提供
超現實大師馬格利特（René Magritte）作品「光之帝國」，估價3500萬到5500萬美元。圖／蘇富比提供

莫・奧斯汀(Mo Ostin)對華文讀者來說是陌生的名字，但提到在他旗下發光發熱的音樂巨星—包括瑪丹娜、王子、爵士歌手艾靈頓公爵、艾拉·費茲潔拉、查理帕克等，幾乎無人不知。蘇富比5月16日將在紐約拍賣這位美國傳奇唱片巨人的藝術收藏，「莫・奧斯汀珍藏晚間拍賣專場」30件藏品估價超過1.2億元美金（新台幣36.6億元），領銜拍品為超現實大師馬格利特（René Magritte）作品「光之帝國」，估價3500萬到5500萬美元（新台幣10.6億到16.8億元），昨天在台北預展中亮相。

蘇富比表示，奧斯汀主持華納唱片超過30年，近半世紀是唱片業界的領導者，將傳統行業轉變為走在流行尖端的創新企業。他被形容為「史上最偉大的唱片人」、「現代音樂的建築師」，於2003年入選搖滾名人堂。奧斯汀去年於洛杉磯家中過世，享壽95歲。

奧斯汀1927年生於紐約，是來自俄國的移民。27歲加入唱片公司Verve，此一公司在1950年的爵士樂時代，代理爵士歌手艾靈頓公爵（Duke Ellington）、艾拉·費茲潔拉（Ella Fitzgerald）、查理帕克（Charlie Parker）等頂尖爵士樂手。之後奧斯丁加盟歌手Frank Sinatra創立的唱片公司Reprise，當Frank Sinatra 把Reprise售予華納唱片，合併後的公司由奧斯汀掌舵，成為美國唱片的第一品牌。奧斯汀掌舵華納期間，簽下Prince、瑪丹娜、Paul Simon、Neil Young等樂壇巨星。

奧斯汀不只擁有敏銳的音樂眼光，對於當代藝術也有獨特的品味。他的收藏包括畢卡索、尚・米榭・巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）、塞西麗・布朗（Cecily Brown）等人的作品。此次領銜拍品—雷內・馬格利特的《光之帝國》，奧斯汀1979年購下此作後，不曾公開展出。

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