人生第一次試吃！3歲女童「可愛反應」曝光 網卻大讚最佳身教

過去因新冠肺炎肆虐，人們的生活習慣也隨之調整，許多賣場及餐廳也紛紛暫停試吃與內用，但隨著疫情趨緩，商家們逐步恢復營運模式。近日，日本一名媽媽去逛百貨公司，意外讓3歲女兒體驗「人生第一次的試吃」，她在推特上分享女兒當下的「可愛反應」，讓眾多網友紛紛大讚「最佳身教」。

日本一位媽媽在推特上分享，過去因疫情影響，3歲女兒並未在商場見過試吃活動，日前她帶著女兒到百貨公司的地下街挑選日式點心，意外讓她體驗到「人生第一次的試吃」。親媽表示，女兒初次收到店家給予的食物時，因內心困惑而露出尷尬表情，沒想到下一秒她竟詢問，「為什麼他（店員）會拿給我…？啊！是因為我很可愛嗎…？」，逗趣反應讓親媽哭笑不得。

看見女兒可愛的反應，讓她忍不住笑稱「她（女兒）的自我意識還真高啊，真是太好了」。事後雖一度開玩笑對女兒解釋「是的、是的，是因為妳很可愛才這樣的」，但後來還是向女兒解釋了店家提供試吃的理由。

貼文曝光後掀起討論，網友紛紛大讚「完全正確！就是因為可愛才給的！」、「肯定是因為可愛啊」、「自行理解得很快，這種積極性我也想學習」。孩子靈敏的反應，也被許多人讚為「最佳身教」，「『為什麼給我？』，3歲孩子能對此抱持疑惑真的很厲害，畢竟很多同齡的孩子會認為別人無償的付出是理所當然」、「這是很棒的育兒成果」。