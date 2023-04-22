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課金氣噗噗！日本自衛隊軍官「抽不到角色」 連5年騷擾遊戲公司下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
日本自衛隊軍官在遊戲課金後因「抽不到想要的角色」，連續5年多次寄信向遊戲公司抗議。示意圖／ingimage
日本自衛隊軍官在遊戲課金後因「抽不到想要的角色」，連續5年多次寄信向遊戲公司抗議。示意圖／ingimage

遊戲業發展蓬勃，不少玩家都會透過「課金」的方式來獲得更好的遊戲體驗，但卻也因此引發不少糾紛。日本自衛隊一名軍官課金【課金】即日文的「かきん」，原是日語「收費、徵收」的意思，目前多被用來代稱在遊戲中以現金購買資源的行為。後因「抽不到想要的角色」，而多次寄信向遊戲公司抗議，5年來持續不間斷的發送威脅郵件，逼得遊戲公司只好報警處理。近日，自衛隊也對該軍官做出懲處。

根據日媒《NHK》報導，日本陸上自衛隊一名52歲的中尉軍官有在遊戲中消費的習慣，但遊戲內疑似沒有實裝「保底抽卡」的制度，讓他多次課金後仍「抽不到想要的角色」，因此怒火攻心，憤而將矛頭指向遊戲公司。

據悉，該軍官自2015年到2020年來，多次寄信給遊戲公司抱怨，更在信中寫下「這是詐騙」、「把錢還給我」等字詞，威脅遊戲公司並要求他們負責。遊戲公司因不堪5年來持續被騷擾，而決定報警處理，警方獲報後也將此事通知給日本自衛隊。

消息曝光後，該名軍官隨即坦承威脅行為，更表示自己會深刻反省。自衛隊也立即做出懲處，該軍官將被罰停職4個月並接受再教育指導。

日本 自衛隊 網路遊戲

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