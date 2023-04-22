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時代回憶再+1？「一張圖」分辨你是老人還年輕人 日網友崩潰曝用途

聯合新聞網／ 綜合報導
推特上瘋傳用一張分辨出你是「老人」或是「年輕人」，該照片在網路掀起討論。圖為日本東京街頭的人潮。圖／路透社資料照
推特上瘋傳用一張分辨出你是「老人」或是「年輕人」，該照片在網路掀起討論。圖為日本東京街頭的人潮。圖／路透社資料照

科技日星月異，許多物品歷經多次「改朝換代」，不知不覺竟都變成了「時代的回憶」。近日，一張照片在推特上掀起討論，許多日本網友認為，單靠「這張照片」就能立刻分辨出你是老年人或年輕人。貼文在社群媒體上引發熱議，許多「被認證的老人」驚呼原來自己已經老了。

日前，一則貼文在推特上瘋傳，內文中寫道，「一張能瞬間判斷出你是『老人』還『年輕人』的照片被發現了」，並附上一張「底片盒」的照片。以此圖片作為依據，若能認得出白色圓罐為底片盒的人，就代表你是「老人」，若不知道它是什麼東西，則表示你是「年輕人」。

貼文掀起熱烈討論，被圖片認證為「老人」的網友們紛紛哀號「是底片盒啊，我也是老太太了嗎？」、「我想忘記，但我知道它是什麼東西」、「我也成為大叔了…」，部分網友則因看不出是什麼物品，而被認定為「年輕人」，「看了圖片卻還是不知道這是什麼」、「我是高中生，還以為是可樂之類的」、「一瞬間我還以為是PCR檢測那類的東西」。

然而，不少人也跳出來推翻這個辨別依據，「你好，我知道這是底片盒，我今年17歲」、「今年18歲，可是我知道這是什麼」、「26歲的我知道唷，以前在爺爺家有看過」。許多網友也紛紛回憶起底片盒的妙用之處，「這是可以用來當作500日圓硬幣存錢筒的底片盒啊」、「因為奶奶把它拿來當零錢包」、「小時候都把掉下來的乳牙放到裡面」。

日本 推特 Twitter 老年人

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