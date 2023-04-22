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網路騙色騙財 專家：詐騙男有跡可循看「這幾點」

聯合新聞網／ 綜合報導
專家發現感情詐騙的目標通常是35到54歲的女性。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
專家發現感情詐騙的目標通常是35到54歲的女性。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

網路詐騙層出不窮，近幾年更流行「感情詐騙」出現不少「愛情的騙子」要受害者匯錢金援。國外專家團隊在進行深入調查以後，發現其實感情詐騙都有固定的模式且有跡可循，提醒民眾千萬別受騙。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，琳賽．薛伯（Lynsay A. Shepherd）任教於蘇格蘭的亞伯泰丹地大學（Abertay University），是一名網路安全專家。近期她發布一份報告，發現感情詐騙其實有一定的運作模式，希望透過這項研究能減少受害者。

該研究已經發表在專門蒐集論文的網頁arXiv上。薛伯指出，近幾年感情詐騙越來越常見，她和研究團隊希望能夠防止網路犯罪事件，於是進行深入調查。研究團隊發現，通常詐騙集團營造自己很浪漫的形象，藉由好奇心、稱讚奉承對方、給對方取親密暱稱等方法來操縱受害者，讓對方相信這段關係是真的。

研究也發現，詐騙集團為了讓自己看起來「更像真人」，會捏造一些事情譬如說自己在哪個軍隊服務、自稱自己「敬畏神」或是假裝喪偶來引起對方的憐憫與同情。

團隊指出，通常受騙的幾乎是受過良好教育的單身女性，年齡分布在35到54歲之間。除此之外，受害者可能渴望來一場「跨國戀情」或是個性比較衝動，因此也較容易受騙。

專家表示，詐騙集團發現受害者上鉤以後，就會透過情感施壓或甜言蜜語來要錢，藉此騙取錢財。薛伯建議，未來可以開發出能辨識詐騙集團常用語言模式的網路機器人，藉此幫助民眾避開感情詐騙。她也提到，研究團隊、約會軟體跟執法部門需要一起努力來防堵詐騙，希望這樣研究能對提升網路安全有所助益。

詐騙集團 約會 單身

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