手機內都是裸照和鹹濕對話 她揭老公偷吃背後真相：親爸也是共犯

國外一名女子發現自己丈夫背著自己偷吃，讓她非常生氣，不過更糟的是，在發現丈夫偷吃的同時，她發現自己的爸爸、媽媽跟婆婆都站在丈夫那邊，爸爸甚至還提醒丈夫「記得湮滅證據」，讓她非常心碎。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在知名論壇Reddit上發文，提到她發現自己的丈夫跟網友出軌。丈夫用了超多種交友軟體，而且還被女子發現許多跟網友聊成人話題的紀錄，不僅如此，女子也發現丈夫除了平常的帳號之外，還申請了另外的Instagram帳號跟Snapchat帳號，裡面全都是不同網友的裸照、聊天紀錄和視訊聊天的截圖。

看到這樣的證據讓女子傷心欲絕，不過更讓她失望的是，她發現自己的親生父親早就知道丈夫在網路上亂搞，不但沒有告訴女子，還在東窗事發後提醒丈夫「以後偷吃一定要記得湮滅證據」。就連女子的媽媽也說：「這只是在網路上的互動，不算偷吃」。

女子生氣的說，爸爸從以前就多次出軌，媽媽也因為這樣一直都很痛苦，沒想到爸媽都不支持自己，就連女子的婆婆都說：「（兒子出軌）就跟看情色雜誌一樣」。

女子在文末表示，後來她決定離婚，因為實在無法再信任他，也把跟父母的互動降到最低。不少網友留言鼓勵女子，祝福她未來能夠幸福，也有人留言支持原po說她的做法真是太棒了。