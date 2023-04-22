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小學女老師教室自慰影片瘋傳！房門大開狂言：任何人都可以進來

香港01／ 撰文：布萊恩
圖為教室示意圖。圖片來源/ingimage
圖為教室示意圖。圖片來源/ingimage

教師行為隨時影響學生，必須嚴守界線。英國有1名小學代課教師，竟然在小學教室、廁所裏拍攝自慰色情影片，其間大門敞開，女教師更明言「門是開着的…任何人都可以進來」，而影片中甚至清楚聽到小學生聲音，意味可能有小學生在場。

影片引來社會關注，學校及地方議會正在調查事件，警方則說未發現刑事犯罪行為，後續事宜交由教育機構處理。

綜合外媒報導，該名小學代課教師，在英國威爾斯南部朗達卡嫩塔夫（Rhondda Cynon Taf）和威爾斯首府卡迪夫（Cardiff）兩所小學內拍攝自慰影片，場景包括學校教室及廁所，影片甚至聽到小學生聲音，現場環境令人咋舌。

據報導，網上流傳影片見到，該佩戴着學校識別證的女教師於教室拍攝時，教室門正大開，但她並不在乎，繼續用電動按摩棒自慰，更邊做邊說：「門是開着的，我不允許關門，現在任何人都可以進來（the door is open. I'm not allowed to close it so literally anyone could walk in at this moment）。」

而女教師在廁所拍攝的自慰影片中，她邊自慰邊說：「我在學校廁所裏，這裏只有一個員工廁所，所以可能會有人進來（There's only one toilet for staff so someone's probably gonna walk in）。」

事件引發校方和地方議會關注，發出聯合聲名指出，除了女教師，沒有學生或其他人出現在影片裏，仍在調查事件。警方則指出，調查後沒發現任何刑事犯罪行為，後續事宜交由教育機構處理。

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文章授權轉載自《香港01》

小學 教室

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