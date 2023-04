小學女老師教室自慰影片瘋傳！房門大開狂言：任何人都可以進來

教師行為隨時影響學生,必須嚴守界線。英國有1名小學代課教師,竟然在小學教室、廁所裏拍攝自慰色情影片,其間大門敞開,女教師更明言「門是開着的…任何人都可以進來」,而影片中甚至清楚聽到小學生聲音,意味可能有小學生在場。

影片引來社會關注,學校及地方議會正在調查事件,警方則說未發現刑事犯罪行為,後續事宜交由教育機構處理。

綜合外媒報導,該名小學代課教師,在英國威爾斯南部朗達卡嫩塔夫(Rhondda Cynon Taf)和威爾斯首府卡迪夫(Cardiff)兩所小學內拍攝自慰影片,場景包括學校教室及廁所,影片甚至聽到小學生聲音,現場環境令人咋舌。

據報導,網上流傳影片見到,該佩戴着學校識別證的女教師於教室拍攝時,教室門正大開,但她並不在乎,繼續用電動按摩棒自慰,更邊做邊說:「門是開着的,我不允許關門,現在任何人都可以進來(the door is open. I'm not allowed to close it so literally anyone could walk in at this moment)。」

而女教師在廁所拍攝的自慰影片中,她邊自慰邊說:「我在學校廁所裏,這裏只有一個員工廁所,所以可能會有人進來(There's only one toilet for staff so someone's probably gonna walk in)。」

事件引發校方和地方議會關注,發出聯合聲名指出,除了女教師,沒有學生或其他人出現在影片裏,仍在調查事件。警方則指出,調查後沒發現任何刑事犯罪行為,後續事宜交由教育機構處理。

文章授權轉載自《香港01》