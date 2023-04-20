日本神社御守7大使用技巧 + 禁忌放錯位隨時走霉運！這樣擺最有效

香港人到日本旅行時很喜歡到訪神社寺廟求簽、買御守，除了當紀念之外，也希望自己能得到神明保佑。不過大家又知不知道御守其實有使用限期，若時限到了就需要把御守返還嗎？以下這7點御守使用說明及禁忌一定要謹記啊！

御守是日本旅行時最普遍的禮物之一，不少人都會把他掛在手袋或放在錢包內作護身符。但原來貪方便把御守放在錢包內其實是大忌？！到底御守應該放在哪裡才能發揮最大效用，使用期限又有多久呢？一起來看看吧！

【1】佩戴方法

用繩子把御守掛在脖子上、接近心臟是最能發揮功效的，不過其實如果把它隨時帶在身上就沒有問題了。若不方便隨身攜帶，可以放在家中保管。但要注意放在日照良好或位置較高的顯眼的位置，不要收在抽屜內。

【 2 】御守們放一起會失效？

可能大家都聽過不能把御守們放在一起，因為裡面的「神明」們會吵架，讓御守的功效互相抵消。但其實這說法不太準確，御守不能放在一起其實只是因為他們按著功效有各自適合的佩戴地方。

情境示意圖。圖／Ingimage

【 3 】不同御守的掛法

有不少人習慣把御守放在錢包裡面，但其實該因應御守的功用佩戴。若將與財運無關的物件放在錢包內反而會令財運下降。例如與學業有關的御守應掛在平常放筆袋、教科書等的袋子上，或擺放在日常練習的地方也一樣有效。保佑交通安全的御守則可掛在車內的倒後鏡上或綁在車鑰匙上。而與財運有關的御守則可以放在錢包內，但要留意讓它「住得舒服」、別與零錢幣等放在一起，不要放在臀部的口袋坐著它，也不要與其他御守放在一起。

【 4 】不要弄髒御守

根據掛御守的位置，有可能會很容易弄髒。但據說弄髒了的御守容易引來不好的氣運，讓御守不能發揮本來的效果。因此必須善待「神明」寄宿的御守，若真的髒得太誇張就應返還給神社，換一個新的。

情境示意圖。圖／Ingimage

【 5 】使用限期

御守基本上經過1年後就會因為囤積的污穢而失去效用。因此在入手御守的1年後就應把御守還得買御守的神社，又或不足1年但願望成真時也應歸還。不過若對御守有依戀，又或是重要的人所送的、含有情感價值的御守也是可以保留的。

【 6 】如何處理舊御守

歸還御守時要注意把御守歸還至買入御守的神社或寺廟的「古札納め所」收集箱。若無法歸還至同一神社也可以歸還至同一派系的寺廟中，或在網上搜尋接受其他地方御守的神社。有些地方甚至會接受以郵寄方式歸還。在歸還同時也可以向賽錢箱投放與御守價錢相當的金額以示心意。

情境示意圖。圖／Ingimage

【 7 】家中 DIY 處理方法

香港人大部份都是在旅行期間或因朋友贈送而得到御守，要1年後親自到神社寺廟返還不是那麼容易。這時候你就可以在家中自行凈化處理后丟掉。

淨化方法： Step 1：找一張白紙鋪在臺上或地板上 Step 2：把御守放在上面 Step 3：抱著感謝的心將一把鹽撒在左邊、右邊撒1次、再撒一次左邊。 Step 4：用白紙把御守包起來、丟進拉圾桶

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文章授權轉載自《香港01》