全球稻米遇20年最大短缺 烏戰與極端氣候恐推高米價至明年

Fitch Solutions的報告預測，隨著中國、美國、歐盟的大米產量紛紛下降，今年全球大米市場將出現嚴重短缺，供應缺口達870萬噸。報告是指，目前國際米價為每英擔（約45.4公斤）為17.3美元（約新台幣520元），需等到2024年以後才可能降至每英擔14.5美元（約新台幣440元）。

2023年全球稻米產量恐出現20年來最大短缺導致價格上揚。（示意圖／Ingimage）

相關短缺主要是受到俄烏戰爭，還有中國和巴基斯坦等主要稻米產國遭遇極端天氣的影響。其中，中國作為世界最大稻米生產國，去年7月後全國有大量農田遭受夏季強降雨和洪水衝擊而減產;而佔全球大米貿易7.6%的巴基斯坦，也由於去年的嚴重洪災，稻米年產量同比暴跌31%。

美國消費者新聞與商業頻道（ CNBC ）引述Fitch Solutions的大宗商品分析師哈特（ Charles Hart ）表示，除供應緊張外，2022年2月俄烏戰爭開始以來，其他主要穀物價格飆升，作為替代品的稻米需求隨之增大，因此出現價格上漲。

農業分析公司Gro Intelligence高級研究分析師Kelly Goughary則認為，預計受影響最大的將是巴基斯坦、土耳其、敘利亞等，這些國家已經出現高糧價及嚴重通脹。荷蘭合作銀行（ Rabobank ）的高級分析師Oscar Tjakraze亦稱，短缺將使得印尼、菲律賓、馬來西亞和非洲國家等主要大米進口國的進口成本增加。

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文章授權轉載自《香港01》