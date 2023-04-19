海洋生物找到新家 垃圾帶上寄生繁殖

海上垃圾場竟成為海洋生物的新家！美國研究發現，位於太平洋海上的太平洋垃圾帶，日前發生包括螃蟹等生物已在當地繁殖，對於附近的生態系統影響為何，尚不得而知。

百萬噸塑膠流入海洋

據《獨立報》報導，每年約有115萬到241萬噸塑膠流入海洋，其中約有7.9萬噸的塑膠垃圾漂流在加州及夏威夷之間的北太平洋環流，成為世界上最嚴重污染的海洋地區之一。

太平洋垃圾帶部分是由微塑膠組成，根據史密森環境研究中心研究發現，包括螃蟹、海葵和微小無脊椎動物等生物已在垃圾帶生存及繁殖。由於塑膠不像有機物質，特別是浮標與網子不會分解，而會一直漂流在海洋上，成為小型生物的救生筏。

垃圾中發現生物棲息

這次研究分析超過一百個在2018與2019年從垃圾帶撈出的垃圾殘骸，從中發現484種海洋無脊椎動物，而且其中8成生物的棲息地大多遠在數千公里之外。研究人員哈蘭表示，「塑膠的問題不只是被誤食或發生纏繞，它還會提供沿海生物打造生存空間的機會，這是我們之前未曾想過的。」

世界經濟論壇指出，保護全球海洋每年約需花費1,750億美元，但2015至2019年間，只投資了不到100億美元。

入侵物種恐破壞生態

據《Gizmodo》報導，瓶子、塑膠袋、小家居用品和其他丟棄的物品被洋流困在垃圾帶。研究人員麥西曼柯表示，從研究過的部分垃圾可發現，海洋和沿海物種似乎在相互作用，但會對夏威夷等地的敏感生態系統影響為何不清楚。

目前美國海岸和夏威夷島之間被一條漂浮垃圾帶連接，但科學家們仍然不了解其影響為何。夏威夷海灘和珊瑚礁上的垃圾通常來自太平洋垃圾帶，麥西曼柯表示，「位於夏威夷附近的北太平洋環流中，持續存在的沿海物種改變了遊戲規則，顯示入侵物種定居在這些島嶼的風險正在提高。」

本次研究結果刊登在《Nature Ecology & Evolution》期刊。

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