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懸崖邊「太空椅」突解體！秘魯男連人帶椅墜落 遊客目擊嚇呆

香港01／ 撰文：張顥庭
英媒2023年4月14日報導，秘魯一名男子在懸崖邊遊玩「太空人訓練椅」時，組件忽然鬆脫，連人椅墜落下山。 圖／擷自推特
英媒2023年4月14日報導，秘魯一名男子在懸崖邊遊玩「太空人訓練椅」時，組件忽然鬆脫，連人椅墜落下山。 圖／擷自推特

根據英國媒體4月14日報導，秘魯一名男子在懸崖邊遊玩「太空人訓練椅」時，組件忽然鬆脫，令他連人椅墜落下山，驚險非常。旁觀者錄到約20秒片段，完整錄下事發經過。影片在網上廣傳。

事發地點位於秘魯阿亞庫喬（Ayacucho）Cabrapata觀景台。有觀光公司在崖邊設置一座由金屬架組成、模仿太空人訓練椅的遊樂設施，可沿雙軸上下左右翻轉，模擬失重狀態。乘坐者可一邊「享受」翻滾的刺激滋味，一邊從高處俯瞰阿亞庫喬全景。

影片從這名男子在崖邊坐上設施中央的座椅後，工作人員徒手推動旋轉，玩家連連驚呼，興奮非常。正當男子已迴轉數圈之際，椅子竟連框架一同鬆脫，應聲墜地，隨即跌向崖邊，飛墮下山。旁觀者發出驚呼，崖上只餘支撐轉椅的兩條鐵柱。

報導引述當地媒體稱，男子事後送院治理，僥倖生還，可能是椅上框架保護了他的頭部。據稱他正在康復中。

報導指，類似的極限遊樂設施在當地大量湧現，吸引遊客到訪遊玩。官員正嚴厲打擊相關場所，稱通過安全檢查之前不准營運。

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文章授權轉載自《香港01》

太空人 秘魯

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