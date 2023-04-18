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每天通車五小時照顧吃軟飯爸爸 女大生拋棄老家下海拍AV自立

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女大學生厭倦每天通車5小時照顧父親的生活，決定當AV女優自立。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位女大學生厭倦每天通車5小時照顧父親的生活，決定當AV女優自立。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

「AV女優」往往被視為比較特殊的行業，使得在業界的女性，很容易是因為出自生活的其他考量，才選擇下海當AV女優。近來日本媒體，就報導了一則因為家庭糾紛，而成為AV女優的案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名「名越麻巳子」的女性，家中有父母和一位姐姐。父親從麻巳子小學時期開始，就一直過著在家吃軟飯的生活，因此一家四口都靠當公務員的母親養。也多虧了母親努力工作，才讓麻巳子有辦法上高中，到東京念大學。

就在麻巳子上大三的時候，無所事事的父親又染上怪病，脾氣變得更加暴躁，而且連上個廁所都要步行器輔助，完全無法獨自生活。麻巳子不得已，只得每天往返學校和北關東的老家，就為了照顧她並不是很有好感的父親。由於一趟車程就得花上2小時40分，等於一天這樣來回，就得耗上5個小時。

辛苦的照護生活，讓麻巳子生活一片混亂，無法再兼顧學業成績，畢業前的求職也很不順利。幾近崩潰的她，於是有了離開這個家，想辦法自立維生的念頭。於是在大四的這一年，她開始下海加入風俗業和AV女優的行列。

麻巳子認為，自己當初的精神已經瀕臨極限，覺得身邊沒有任何同伴，能相信的只有金錢而已。不過隨著在風俗業賺錢，加上大學時期就交往的男友照顧，總算讓麻巳子的生活逐漸穩定下來，目前的心裡狀態，也已經恢復了平靜。

女優 賣淫

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