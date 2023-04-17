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暖化破壞生態系 旱災將不定期出現

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

乾旱出現的速度正在加快！中國與歐洲科學家研究發現，受到氣候變遷影響，全球乾旱形成的時間已在縮短，超過74%各地驟旱發生的比率與速度都在提高，其中又以東北亞、澳洲、歐洲、撒哈拉及南美洲西岸最為明顯，對生態系統及預測天災會有不利後果。

土壤與植物水分快速流失

據《南華早報》報導，科學家表示，驟旱（flash droughts）屬於快速出現以及植物與土壤的水分迅速流失，而且與氣候變遷讓溫度更高及降雨模式改變有關。另外，與逐漸形成的乾旱不同，驟旱發生是因為低降雨及高溫等其他條件，過程造成水蒸氣蒸發增加並將從土壤及植物帶走水分。

去年夏天，中國發生60年以來最嚴重旱情與熱浪，並影響到電力供應、糧食與工廠生產。稍早研究也曾指出，人類引發的氣候變遷已讓非洲南部及中國的驟旱頻率提高。

驟旱成為全球趨勢

這次科學家是將超過60年的季內乾旱分類，把持續2週至3個月的乾旱區分成屬於緩慢形成的乾旱或驟旱，並計算總季內乾旱當中驟旱的比率與形成的速度，藉此判斷驟旱是否已成為全球趨勢。

在1951至2014年之間，驟旱確實已成為全球普遍現象。超過74%各地驟旱發生的比率與速度都在提高，其中又以亞洲北部及東部、澳洲、歐洲、撒哈拉及南美洲西岸最為明顯。

英國南安普敦大學研究人員賈斯汀謝菲爾德指出，「雖然不同地區情況有所不同，但過去64年全球突發乾旱已變為更加頻繁。隨著地球將迎接更熱的未來，驟旱會成為新常態。」

據《美聯社》報導，加州大學洛杉磯分校科學家史溫指出，「這是因為大氣越來越乾渴，而且驟旱形成與氣候暖化非常相關。」

引發嚴重經濟損失

「驟旱」一詞大約於2000年出現，但真正受到重視是在2012年，當時美國中部因為突然乾旱而造成300億美元損失。南京大學科學家袁興（譯音）表示，「因為發生得非常快，人們開始關注這種新現象，2012年的旱災，旱情只在一個月內就發展到非常嚴重的狀況。」

他也指出，去年夏天，中國長江流域的大部分地區高溫，短短一個月內就發生驟旱並引發野火。也因為部分河流乾涸讓水力發電無法運作，造成中國南部出現能源短缺。另外，2016年美國東南部也曾發生驟旱並造成田納西州發生驚人的野火災情。

本次研究結果刊登在《Science》期刊。

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氣候變遷 高溫 美國

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