爸拿相機認真抓拍！女兒突暴衝「臉埋鏡頭」 成品萌翻12萬人

孩子的成長速度相當快，許多父母就喜歡用拍照的方式，記錄下孩子每個喜怒哀樂的瞬間。一名日本攝影師拿相機想拍下女兒身影時，女兒卻突然暴衝，跑過來把臉埋到鏡頭前面，父女的可愛互動也被一旁的妻子拍下。

該名日本攝影師日前在推特發文，分享自己幫女兒攝影時的側拍照，並寫下「想拍中遠景的爸爸vs想拍近景的模特兒」。從照片中可以看見，爸爸想用單眼相機拍下女兒可愛的模樣，結果還在調整鏡頭時，女兒就直接衝向鏡頭。爸爸按下快門後，畫面中全是黑色，只有上方一點點膚色的部分。 拍出來的成品幾乎都是黑色畫面。圖擷自@SIMNA_Cam

照片在推特曝光後，吸引380萬次觀看數、12萬人笑翻點讚，還有許多網友紛紛表示，「這也太可愛」、「還以為你忘記取下鏡頭蓋」、「女兒以為可以透過鏡頭看到爸爸的臉嗎？」、「太可愛了，這畫面讓我想起我的孩子和孫子」、「像VR護目鏡一樣貼在臉上」、「這種狀況只好按連拍，可能還可以記錄下女兒跑過來」。