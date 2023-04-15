喝「這3款」當地養生飲料皮膚就會白？旅居南韓十年台人解惑

皮膚好又白皙，是部分人對南韓人的既定印象，有網友發文分享自己發現的三款南韓養生飲料，並好奇是否與當地人皮膚白有關。對此，有旅居南韓多年的台灣網友跳出來解答原因。

一名網友在Dcard發文，表示自己是飲料狂魔，計畫6月去南韓，因此上網查了一下當地有什麼厲害的飲料。原PO接著分享查找結果，並貼出三款自己認為的「南韓特色飲品」照片，分別是五味子茶、玉米鬚茶跟鍋巴水，並說看起來都偏養生，好奇是否跟南韓人皮膚很白有關。

文章一出，有網友分享體驗，「玉米鬚茶好喝，跟麥茶很像」、「我喝過五味子茶，其實主要還是酸味，就有點酸酸甜甜我覺得還不錯」、「鍋巴水是消化不良或是吃很飽的時候喝的」，另有網友指出，「他們最常喝的不是酒嗎」，「他們把冰美式當水喝吧」。

有網友則分析南韓人皮膚白皙的原因，「白是因為基因、氣候、美白針」、「基因／氣候，加上南韓人（不分男女老少）從小就有防曬知識」、「南韓夏天比較台灣短了很多」。還有網友揭自身經驗，「我住南韓的時候比在台灣的時候白了2度吧，沒有特別美白，好像跟日光照射角度有關吧，回台灣後就漸漸黑了」、「我自己住南韓也要十年了，我是覺得跟台灣比起來其實南韓的夏天比較短，這好像讓我比較有感，每次回台灣都會被問說為什麼皮膚這麼白，也被路人問過是不是有吃什麼…要說常喝的飲料該算아아（冰美式），但這應該不會讓皮膚比較白就是」。