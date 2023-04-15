肯亞首枚地球觀測衛星升空 監測農業與環境數據

太空探索科技公司（SpaceX）的網路直播顯示，東非國家肯亞研發的首枚地球觀測作業衛星Taifa-1今天由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運，從美國發射升空。

路透社報導，這枚衛星由9名肯亞工程師研發，將收集農業與環境數據，包括與洪水、乾旱和野火有關的資料。肯亞當局打算利用這些資料來進行災害管理和對抗糧食不穩定。

Taifa-1的發射計畫先前因天候不佳3度延期，這次終於在格林威治標準時間今天6時48分（台北時間15日下午2時48分）從美國加州的范登堡太空基地（Vandenberg Base）順利升空。

當獵鷹9號發射後約1小時4分鐘，Space X在直播中表示：「Taifa-1確定完成（與火箭）分離。」

國營肯亞太空總署（Kenya Space Agency）導航與定位部副主任魏爾（Alloyce Were）昨天告訴路透社：「我們面臨氣候變遷帶來的挑戰。而衛星由於能夠捕捉影像，（將能有助於監測）這些挑戰。」「我們可以監看森林的變化，可以監看都市化的變化。」

肯亞太空總署表示，Taifa-1衛星是在保加利亞航太公司Endurosat協助下，費時2年斥資5000萬肯亞先令（約新台幣1136萬元）打造完成，將運作5年，其後經過20年軌道衰退，最後進入大氣層燃燒毀滅。