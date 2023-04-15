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矽谷華人科技盛會 台創業家主講AI新創受矚

中央社／ 舊金山14日專電
Landing AI產品副總裁楊凱22日將於華人科技社團年會中主講新創和人工智慧。圖為楊凱在Landing AI辦公室工作，攝於111年11月30日。圖／中央社
Landing AI產品副總裁楊凱22日將於華人科技社團年會中主講新創和人工智慧。圖為楊凱在Landing AI辦公室工作，攝於111年11月30日。圖／中央社

加州灣區華人科技社團22日將舉辦盛大年會，來自台灣的創業家楊凱和田尊衍將主講人工智慧和新創。田尊衍幽默表示女兒一心想當網紅，期盼這場活動振興家中的工程師文化。

加拿大出生長大的田尊衍（Ian Tien），父母來自台灣，已故叔公田長霖是美國加大柏克萊分校（UCBerkeley）第7任校長、也是第1位亞裔校長。

田尊衍14日出席華人科技社團年會記者會，與多位灣區資深科技界人士共同分享年會主題，會後接受中央社訪問，談及人生經歷。

44歲的田尊衍，早期於加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）主修電腦工程相關科系，畢業後赴美國康乃爾大學（Cornell University）攻讀碩士，和不少矽谷創業家一樣，在創業前，他先進入大科技公司上班汲取經驗。

田尊衍2004至2009年在微軟（Microsoft）服務，當時他就決心創業也知道會面臨許多挑戰，因此又到史丹佛大學（Stanford University）商學院進修，邊學邊做，從電影串流公司、遊戲公司、到2016年共同創立協作通訊平台Mattermost至今，過程中最大的體悟就是「要懂得交朋友」。

根據研究機構PitchBook Data和美國媒體Insider的資料，Mattermost現有216名員工，客戶包括優步（Uber）、三星（Samsung）、美國國家航空暨太空總署（NASA）。

創業至今10多年，田尊衍感到科技不停在變，每當公司轉換方向，「屬於過去的人」就得更換調整，這讓他深感困難。他也提到，當前的ChatGPT技術加快人類執行任務的速度，但「極限在哪不知道，只能努力跟上變化」。

田尊衍將於22日的年會中與觀眾分享更多新創產業機遇，並獲頒「矽谷年度新興企業家獎」。他打趣說，自己出身工程師家庭，會讓兩個女兒利用課餘學科技，但她們卻一心想當YouTuber，希望「老爸演講可讓女兒改觀」。

另一位受邀參與AI和新創研討的與談人，是人工智慧新創公司Landing AI的產品副總裁楊凱。楊凱2001年從台灣到加州，見證矽谷科技業的變化，對AI科技應用和商業模式都有深度研究和實戰經驗。

今年這場華人科技社團年度盛事，主題囊括網路安全、區塊鏈、Web3.0等面向，不過預料眾多話題將圍繞在ChatGPT和AI應用。

順應人工智慧走進日常生活的熱潮，年會也首度擴大民眾參與，美洲中國工程師學會（CIE）舊金山分會會長姜至真表示，今年活動強調連結，會議特別增加「科普知識」，將比往年著重技術領域來得「更加親民」。

美國 AI

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