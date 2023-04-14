歐洲木星冰月探測器升空 成功與火箭分離

《模仿犯》在宮部美幸的推理小說之中可以說是一個分水嶺般的存在。這並不是她的成名作——早期作品《鄰人的犯罪》以及《火車》等都已經漸漸為其打開知名度。但《模仿犯》標誌著一個新的高度。這可以說是她所有小說之中格局與規模最大的作品之一。在長達1,400頁，出場人物高達43名的篇幅之中，宮部美幸深刻地勾勒出一個在連續殺人事件之中的社會眾生相。更甚，《模仿犯》對於犯罪惡意的描述之深刻，對於其創作者本身都是一種負擔。

2023-04-14 15:34