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歐洲木星冰月探測器升空 成功與火箭分離

中央社／ 法屬圭亞那庫魯14日綜合外電報導
歐洲太空總署（ESA）的木星冰月探測器今天利用阿利安5型（Ariane 5）火箭發射升空後，成功與火箭分離，展開為期8年的前往探索木星冰衛星之旅。 歐新社
歐洲太空總署（ESA）的木星冰月探測器今天利用阿利安5型（Ariane 5）火箭發射升空後，成功與火箭分離，展開為期8年的前往探索木星冰衛星之旅。 歐新社

歐洲太空總署（ESA）的木星冰月探測器今天利用阿利安5型（Ariane 5）火箭發射升空後，成功與火箭分離，展開為期8年的前往探索木星冰衛星之旅。

法新社報導，這次發射計畫原定昨天嘗試進行，但因恐有閃電而延後。儘管今天天空多雲，阿利安5型依舊從位在法屬圭亞那（French Guiana）庫魯（Kourou）的歐洲太空發射場於當地時間上午9時14分（台北時間14日晚間8時14分）發射升空。

這枚火箭發射27分鐘後，木星冰月探測器（JupiterIcy Moons Explorer，JUICE）按照預定計畫，於海拔1500公里的高度成功與火箭分離。

負責阿利安5型任務的法國阿利安太空公司（Arianespace）執行長伊茲瑞爾（Stephane Israel）表示，這代表這項發射計畫「成功」。

木星冰月探測器將在太空行進8年，到了2031年7月進入木星軌道，屆時將探索木衛三、木衛二和另一顆木星冰衛星木衛四（卡利斯托，Callisto）。

接著，木星冰月探測器將於2034年進入木衛三的軌道，屆時會成為首度環繞地球以外衛星軌道的太空船。

木星 太空 火箭

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