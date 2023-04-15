不惜砸千萬住進高檔養老院 老富翁卻孤獨死在房內

長照安養是現代社會棘手的問題之一。即便坊間有一些安養機構的存在，但銀髮族實際入住到長照設施裡頭，是不是真的就能安穩度過餘生，恐怕也說不準。近來日本媒體，就報導了一則高級安養中心發生的悲劇。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，愛知縣一位化名川原道雄的男性，當初經營在地的一家建築企業，是地方上有頭有臉的人物。後來年事已高的他，兒子已經到東京成家立業，妻子則因為心肌梗塞的關係，早他一步離開人世。

超過80歲的川原，心想不要給兒女們造成麻煩，於是自己選擇到一家名古屋郊外的高級安養機構度過餘生。川原的友人表示，他當初非常期待這家該安養中心，儘管入住費、照護費用等加一加，一共要花到6000萬日幣（約相當於新台幣1370萬元）的數目，川原還是不惜重本。

然而，真正進到安養機構裡的川原，生活卻過得並不快樂。本來他就有著表裡如一，希望能跟所有人打成一片的個性。但當他愉快地聊著自己的經歷、家庭和事業時，換來的卻只有其他老人的反感。而且在安養中心裡的入居者，有些是財產更雄厚，地位更顯赫的工商人士，這些人會在院內歧視其他老人，弄得整體的氣氛很糟糕。

結果，川原在人際關係惡化下，漸漸變得只待在自己房間裡閉門不出。且往後新冠肺炎疫情惡化的關係，行動更加遭到限制。去年夏天，川原被發現腦出血，一個人死在自己房間裡，連兒子都來不及探望他。花費了大筆財產，想要安穩度過餘生的川原，最後卻迎來這種結局，令人不勝唏噓。