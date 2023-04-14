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影／「HAMA壽司」進化了！全新迴轉方式不怕被惡搞

聯合新聞網／ 綜合報導
日本HAMA壽司推出新的點餐方式，保有了原先迴轉壽司的特色。圖擷自twitter
日本HAMA壽司推出新的點餐方式，保有了原先迴轉壽司的特色。圖擷自twitter

近來日本迴轉壽司業受到「壽司郎屁孩事件」影響，有些店家決定只提供單點的服務，停止讓壽司放在輸送帶上迴轉的供餐模式，失去「迴轉壽司」最大的特色。不過近來日本「HAMA壽司」卻想到一招，不僅保持了迴轉壽司的形式，也能兼顧到衛生安全。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「ofen」近來分享，表示他聽說知名迴轉壽司品牌「HAMA壽司」，已經取消了讓壽司放在輸送帶上迴轉的服務了。不過他去用餐時，卻發現店家利用座位旁的電子螢幕，製作了「擬似迴轉壽司」。

客人透過長條型的電子螢幕，能看到各種不同品項的壽司，在螢幕上緩緩移動。如果有想吃的餐點，可以直接按下螢幕，接下來就會跳出點餐畫面，選好數量後按點餐即可。如此一來，就能確保壽司不會在迴轉運送過程中，被不肖客人惡搞，也保有了迴轉壽司的模式。

其他網友則紛紛表示「就是這個」、「這好棒，希望我附近的店也能引進」、「迴轉壽司2.0來了」、「好厲害，這麼快就進化了」、「太有意思了吧」、「感受到了科技的力量」、「這想法太天才了」、「展現了迴轉壽司原有的精神」、「接下來可以做立體AR版本的嗎」。

日本 迴轉壽司

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