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等6年！村上春樹新長篇 書迷熬夜搶看

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本作家村上春樹的最新長篇小說13日開賣，東京新宿紀伊國屋書店午夜搶先銷售，吸引熱情的讀者搶購。（歐新社）
日本作家村上春樹的最新長篇小說13日開賣，東京新宿紀伊國屋書店午夜搶先銷售，吸引熱情的讀者搶購。（歐新社）

向來是年度諾貝爾文學獎得主熱門人選的日本作家村上春樹，暌違六年的最新長篇小說「城市及其不確定的牆」（暫譯），十三日在全日本上市。除了電子書，該書出版社「新潮社」表示，初版就印了卅萬冊。

從北海道札幌、東京、大阪到九州福岡的各地書店，自十三日起正式開賣。其中位於東京新宿區的知名連鎖書店「紀伊國屋書店」總店，特別提前至當天零點開店，讓約七十名預約的村上書迷，能夠先睹為快。開店前倒數時，現場響起鼓掌和歡呼聲。

其中來自鄰近神奈川縣川崎市的廿七歲上班族橋本拓實說，他很期待知道本書中「牆」的涵義，拿到書後，會與同好到咖啡店，好好看到早上。

新作達六百多頁，由三部分組成。第一部分將一九八○年僅在雜誌上發表但未出書、被視為其「失敗之作」的中篇小說「城市、及其不確定的牆」（暫譯）全部重寫，描述主人公「我」（boku），進入矗立高牆的幻想街道，而這是「我」十七歲高三夏天時，從交往的高中女生那裡，得知的地方。

第二部，「我」回到現實世界，並擔任日本福島縣小鎮的圖書館館長，經歷各種不可思議的體驗。

這是七十四歲村上的第十五部長篇小說，上一部是二○一七年二月上市的「刺殺騎士團長」。他自新冠肺炎疫情擴大的二○二○年春季開始寫，費時近三年完成。

日本 東京 村上春樹

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