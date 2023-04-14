坐檯小姐遇疫情收入直直落 仍堅持不肯被包養「怕失去靈魂」

受到近年疫情影響，日本有許多女性在經濟困難之下，只能選擇到特種行業賺錢。提供風俗從業者諮詢、生活支援等等的NPO法人「風テラス」統計，2019年2到5月期間，每個月的諮詢女性人數都不超過100人，但到了2020年，同時段的求助人數暴增，4月甚至來到了816人之多，可見得越來越多女性受到疫情影響，產生這方面的困擾。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名百合惠的48歲女性，當初20多歲從短期大學畢業後，因為找不到正職工作，只好到處打零工過活。後來她被特種行業相中，開始當坐檯小姐。雖然也曾考慮過找其他正職，但最後都做不久，於是還是回到特種行業裡頭。

然而，2020年4月發佈緊急命令後，百合惠的店家也被迫歇業。後來有人問她，要不要到大約男女20人的聯誼會打工，費用是一次2000日幣（約相當於新台幣456元）。百合惠認為這個價碼太低了，一度想要拒絕，但因為沒有其他選擇，最後只好答應這個條件。

結果，百合惠在聯誼會上，認識一位65歲的不動產公司社長。社長特別喜歡百合惠，還私下與她相約。本來帶出場的費用是一次3萬日圓（約相當於新台幣6842元），但社長卻直接塞給百合惠20萬日圓（約相當於新台幣45615元）。

百合惠瞭解社長的意思，但她「生理上無法接受」這位男性，最後決定和他分手乾淨。後來她遇到其他男性，想要發展與她更親密的關係。儘管金錢上的條件都不錯，但都被她拒絕了。

百合惠認為，自己儘管從事特種行業，可是堅決不肯賣身。她知道有同行的女性接受包養，不只不愁吃穿，還能住進東京的豪宅裡，但她總感覺這些女性，漸漸變得眼裡只有金錢，沒有有了靈魂一樣。儘管現在過得比較辛苦，還是期待能夠撐下去，等待能回到疫情前的生活。