快訊

減緩春雨偏少衝擊 新竹、台中轉減壓供水黃燈

遭男同學霸凌…文靜女高中生怒潑滾水反擊 教師曝男方個性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男星癱瘓臥床…母被逼帶兒做徵兵體驗 泰軍方遭炮轟後道歉了

8視界／ 8視界
泰國男星車禍後癱瘓臥床，母親為孩子申請免服兵役未果，無奈之下只好叫救護車將兒子連人帶床送到徵兵現場做體檢。圖／截取自YouTube影片
泰國男星車禍後癱瘓臥床，母親為孩子申請免服兵役未果，無奈之下只好叫救護車將兒子連人帶床送到徵兵現場做體檢。圖／截取自YouTube影片

泰國一名男明星去年車禍後便長期昏迷癱瘓臥床，母親為孩子申請免服兵役卻不成功，軍方堅持孩子一定要到現場報到，這名母親沒有辦法，近日只好求助救護車將孩子連人帶床送到徵兵現場做體檢。該事件讓泰國國內輿論炸鍋，泰國軍方事後趕緊道歉，承諾不會再出現類似事件。

《8視界新聞網》引述《泰國頭條新聞》報導，因車禍癱瘓的泰國男星歐夫（Off Thanakrit）近日被要求參與徵兵。

曾參演電影的歐夫，是在2022年4月前往清邁時，搭乘的車子跟酒醉女子開的車子相撞，歐夫被甩出車外。送院後，醫生為他進行了左腦切除手術，之後他便一直處於臥床狀態，無法自理，只能由其母親照料，並依靠氧氣和餵食管維持生命。

母親去年底接獲得知孩子需要參與徵兵，便向當地徵兵處上報了兒子的傷情並提交醫療證明。但是徵兵處通知，根據法律，她仍需帶著兒子到現場報到並由工作人員為其進行體檢，才能在下一年無需申請緩服兵役。否則，只能每年反覆進行推遲徵兵手續。

由於擔心出現交叉感染的風險，母親也向徵兵處諮詢過有沒有其他途徑，但徵兵處還是堅持她帶兒子準時報到。母親無可奈何下，只能聯繫救護車，將兒子帶到現場。

她於當天早上9點30分將兒子帶到徵兵站，從醫務人員證實到頒發豁免證書，全過程不到十分鐘。此事曝光後引起當地全網炸鍋，引起了許多網友的強烈不滿，認為泰國軍方實在是太不通人情。

據《The Nation Thailand》報導，軍方發言人Rungkhun承認，他們是依法辦事，同時也承認建議母親找救護車把兒子送到徵兵中心。

第三軍副發言人Rungkhun Mahapanyawong上校事後向母子致歉，並承諾類似事件不會再次發生。

泰國軍方表示，從此之後家中的孩子若病情嚴重、臥床不起或昏迷不醒，父母不再需要再帶孩子到徵兵處報到，可以再通知軍隊後，待軍隊派檢查員到家或醫院等地批准豁免。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自「8視界新聞網」

泰國 兵役 車禍 救護車 兒子 父母 酒駕

延伸閱讀

多圖／泰國潑水節登場！民眾大街上演「濕身秀」 歡慶新年氣氛嗨

台人入境峇里島因「拍照」遭索賄1萬 印尼海關回應了

19名日人到柬埔寨當豬仔 柬埔寨案「日本版」內幕曝光

迪士尼公主走出童話？咖啡廳店員「長得太可愛」 甜美燦笑融化網友

相關新聞

多圖／泰國潑水節登場！民眾大街上演「濕身秀」 歡慶新年氣氛嗨

一年一度的潑水節到來，許多東南亞國家紛紛開始慶祝活動。4月13到15日正是泰國的潑水節，民眾在這段時間歡慶傳統新年，許多人也會趁機返鄉與家人團圓。為慶祝新年並祈求好運，泰國居民會用純淨的清水相互潑灑，藉此洗去過去不好的運氣...

《歐洲鬼地方》 ：德國「超自然力量」療癒納粹創傷？

近年來德國人記憶中最駭人聽聞的其中一起事件發生在二○二二年十二月七日的早晨。約有三千名警察與特種部隊士兵突襲了德國境內一百五十個家庭，逮捕了據信圖謀政變的二十五人：他們計劃阻斷全國電網、強攻德國議會、逮捕議員，並暗殺總理奧拉夫．蕭茲（Olaf Scholz）。

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

近來日本飲食業界，陸續發生像是「壽司郎屁孩」般劣質客人的惡搞事件。近來一家位於福岡的人氣拉麵店「あなたの心を鷲掴み」，為了防止類似的事件發生，乾脆直接祭出「未滿18歲不得入店」的指示，引起一陣討論。

「女性謀殺」為何在世界各地頻傳？她點出背後的性別困境

今（2023）年2月，香港發生了一起驚人的名媛碎屍案。28歲的蔡女疑似因為金錢糾紛遭到前夫夥同父親、兄長三人聯手殺害，屍體遭到肢解丟棄，警方循線搜索後甚至發現部分殘肢有經過烹煮的痕跡。

男星癱瘓臥床…母被逼帶兒做徵兵體驗 泰軍方遭炮轟後道歉了

泰國一名男明星去年車禍後便長期昏迷癱瘓臥床，母親為孩子申請免服兵役卻不成功，軍方堅持孩子一定要到現場報到，這名母親沒有辦法，近日只好求助救護車將孩子連人帶床送到徵兵現場做體檢。該事件讓泰國國內輿論炸鍋，泰國軍方事後趕緊道歉...

越南旅客Q1赴台近10萬 恢復至疫情前8成5

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅今天表示，今年第一季越南旅客赴台逼近10萬人次，排名台灣第5大國際旅客來源國，數量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦