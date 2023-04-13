男星癱瘓臥床…母被逼帶兒做徵兵體驗 泰軍方遭炮轟後道歉了

泰國一名男明星去年車禍後便長期昏迷癱瘓臥床，母親為孩子申請免服兵役卻不成功，軍方堅持孩子一定要到現場報到，這名母親沒有辦法，近日只好求助救護車將孩子連人帶床送到徵兵現場做體檢。該事件讓泰國國內輿論炸鍋，泰國軍方事後趕緊道歉，承諾不會再出現類似事件。

《8視界新聞網》引述《泰國頭條新聞》報導，因車禍癱瘓的泰國男星歐夫（Off Thanakrit）近日被要求參與徵兵。

曾參演電影的歐夫，是在2022年4月前往清邁時，搭乘的車子跟酒醉女子開的車子相撞，歐夫被甩出車外。送院後，醫生為他進行了左腦切除手術，之後他便一直處於臥床狀態，無法自理，只能由其母親照料，並依靠氧氣和餵食管維持生命。

母親去年底接獲得知孩子需要參與徵兵，便向當地徵兵處上報了兒子的傷情並提交醫療證明。但是徵兵處通知，根據法律，她仍需帶著兒子到現場報到並由工作人員為其進行體檢，才能在下一年無需申請緩服兵役。否則，只能每年反覆進行推遲徵兵手續。

由於擔心出現交叉感染的風險，母親也向徵兵處諮詢過有沒有其他途徑，但徵兵處還是堅持她帶兒子準時報到。母親無可奈何下，只能聯繫救護車，將兒子帶到現場。

她於當天早上9點30分將兒子帶到徵兵站，從醫務人員證實到頒發豁免證書，全過程不到十分鐘。此事曝光後引起當地全網炸鍋，引起了許多網友的強烈不滿，認為泰國軍方實在是太不通人情。

據《The Nation Thailand》報導，軍方發言人Rungkhun承認，他們是依法辦事，同時也承認建議母親找救護車把兒子送到徵兵中心。

第三軍副發言人Rungkhun Mahapanyawong上校事後向母子致歉，並承諾類似事件不會再次發生。

泰國軍方表示，從此之後家中的孩子若病情嚴重、臥床不起或昏迷不醒，父母不再需要再帶孩子到徵兵處報到，可以再通知軍隊後，待軍隊派檢查員到家或醫院等地批准豁免。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」