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癌症有進化能力 專家：預防勝於治療

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國癌症研究中心研究發現，癌症的惡性腫瘤有隨著不同病患的狀況進行演變，導致病情加重。（網路截圖）
英國癌症研究中心研究發現，癌症的惡性腫瘤有隨著不同病患的狀況進行演變，導致病情加重。（網路截圖）

癌症具有演化能力，預防才是重點！英國癌症研究中心研究發現，癌症的惡性腫瘤會隨著不同病患的狀況進行演變，導致病情加重。學者指出，這使得醫界難以找到通用的癌症治療方法，預防與及早發現才是關鍵，如減少吸菸、酗酒等不良習慣就很重要。

癌症會隨病況進化

BBC》報導，英國癌症研究中心研究指出，癌症腫瘤具備「進化的能力」，會隨著時間與患者身體狀況產生變化，可能變得更有攻擊性、更善於逃避免疫系統，導致病情更加嚴重。

金融時報》報導，研究團隊追蹤上百名肺癌患者，分析肺癌病患血液中「循環腫瘤DNA」（ctDNA）含量的變化，更完整了解癌細胞在患者體內的變化。英國癌症研究中心研究主任福克斯說，透過循環腫瘤DNA能更精準掌握病患的病情，促使醫師能迅速改變無效的治療計畫。

目前規劃將該癌症計畫擴展到第二階段，並在七年內提供 1500萬英鎊的資金。該研究能更深入癌症進化的知識，並提供病患客制化的診斷與治療，並擴大研究範圍到包括皮膚癌和腎癌等其他類型的癌症。

預防勝於治療

倫敦大學教授斯旺頓表示，「這是前所未見的大規模研究，而惡性腫瘤的適應性比想像中來得高」，他甚至以「近乎無限的可能性」來形容癌症進化的能力，這導致攻克癌症的任務更加艱辛。

他認為，因為癌症具有隨著病患狀況應變的能力，所以醫學很難找到通用的癌症治療方式，研究給民眾最大的啟發是「我們必須把重點放在癌症預防、早期發現上」。

肥胖、吸煙、酗酒和不良飲食都會增加癌症的風險，加上空氣汙染愈來愈嚴重，導致體內發炎狀況，增加肺癌、結腸癌與腸胃炎的風險，所以解決體內發炎反應也是被視為預防癌症的方法之一。

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癌症治療 腫瘤 患者

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