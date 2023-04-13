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通膨、戰爭影響 地中海難民又創新高

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
今年在地中海死亡的移民數再度創下新高，推斷原因是通膨與戰爭的影響。（Photo by greensefa on Flickr under CC 2.0）
今年在地中海死亡的移民數再度創下新高，推斷原因是通膨與戰爭的影響。（Photo by greensefa on Flickr under CC 2.0）

通膨竟讓難民增加！聯合國12日統計，地中海今年第一季死亡的難民數量超過4百人，是2017年以來最高，包括貧窮、通膨、戰爭都是難民逃亡的原因，但今年又受到通膨加劇、稽查增加等影響，導致更多人在逃亡的過程中死亡。NGO呼籲地中海各國善待難民，但各國受經濟與國內人民反彈，難有作為。

難民死亡數新高

根據《半島電視台》報導，聯合國國際移民組織（IOM）12日發布報告指出，地中海難民1到3月的死亡人數創下2017年以來新高，達到441人，但由於難民統計困難，IOM也指出這個數字應該是低估。

聯合國難民署（UNHCR）過去曾統計，每6個地中海難民就有1個會在途中死亡，是世界上最危險的逃難路線。

自2014年阿拉伯之春以後，陸續有難民危機出現，至今已至少有20700人在地中海溺死或失蹤，難民來自多國如利比亞、南蘇丹、中非共和國，甚至是阿富汗，但許多難民的原國家多處於戰爭、貧窮、通膨與強迫勞動盛行的地方，也讓這些難民不畏死亡風險，要從地中海踏上前往歐洲謀生之路。

政府需有積極作為

巴倫周刊》提到，歐洲國家在經濟衰退，還有國內反移民情緒高漲下，對於難民的態度愈來愈保守，多數歐洲國家現在的做法是，資助北非國家成立海警隊。歐盟已經花費9000萬歐元訓練利比亞海警隊，自2017年起，光是利比亞海警隊就將3.6萬名難民遣返回國。

參與難民營救的NGO代表克羅克斯基指出，雖然現在難民船有愈來愈大，但還是非常危險。但他也坦言，難民在國內已無法生存，他們是在沒有選擇的情況下才會鋌而走險，國家要有更積極的作為因應。

政府難處理難民

IOM則呼籲各國要加強對難民的搜索與營救，還有下船後的安置需要更有彈性。但以義大利為例，由於太多難民被政府暫時安置在海邊，已無法負荷，義大利因此還宣布進入緊急狀態，光是今年至今，已經有3.1萬名難民逃到義大利、比過去同期多近8千人。

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難民 地中海

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