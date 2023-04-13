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熱門音樂性別不公 95%工作者都是男性

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究指出，2022年數首播放量最高的歌曲中，參與製造的員工超過95%都是男性，女性仍為少數。（網路截圖）
研究指出，2022年數首播放量最高的歌曲中，參與製造的員工超過95%都是男性，女性仍為少數。（網路截圖）

音樂產業的玻璃天花板，男性獨佔的熱門音樂界！研究指出，2022年數首播放量最高的歌曲中，參與製造的高階員工超過95%都是男性。研究參與者表示，女性與非二元性別的員工大多只是助理，而非關鍵技術職位，盼此報導能喚起社會意識，改變音樂產業的性別不公。

女性主管僅13%

衛報》報導，最新研究指出，女性與非二元性別族群在技術上的貢獻不到5%。該調查分析了2022 年的1128首歌曲，包括757首串流媒體（Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube 和 TikTok）播放量最大的歌曲。

如2022 年串流媒體播放量調查發現，「熱門音樂產業，性別差距相當明顯」，調查串流平台上36首熱播歌曲後，共有256位知名製作人與工程師參與其中，但只有16 位是女性和非二元性別者。

此外，《紐約時報》報導，南加州大學的報告曾指出，在119個音樂企業（包括音樂團體、唱片公司、出版商、廣播、串流媒體和演唱會推廣）的4060名高階管理管中，僅有13.9%是女性。報告顯示，音樂產業的職位越高，由女性擔任的可能性就越小。

籲增多元化招聘

發起本次調查的非營利組織「We Are Moving the Needle」創始人拉札爾說，這項調查證明了，女性在音樂製作上沒有獲得與男性相同的機會，音樂產業存在玻璃天花板阻止女性的晉升。她表示，希望這份報告來讓音樂產業提高警覺，改變招聘員工的偏見，實現性別平等的理想。

為了縮小性別差距，該研究報告呼籲，產業應明確鼓勵所有技術貢獻者、並進行多元化的招聘，更敦促人們支持倡導團體，通過資源分配與教育等方式，來實現音樂行業的平等。

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紐約時報 主管 演唱會 帶有性別偏見

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