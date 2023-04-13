福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

近來日本飲食業界，陸續發生像是「壽司郎屁孩」般劣質客人的惡搞事件。近來一家位於福岡的人氣拉麵店「あなたの心を鷲掴み」，為了防止類似的事件發生，乾脆直接祭出「未滿18歲不得入店」的指示，引起一陣討論。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，這家拉麵店的店長三浦隆寛表示，他開店是希望店家做出「日本第一的豚骨拉麵」，成為饕客的排隊名店。然而店家碰到的惡質客人實在太多，讓他幾乎每天都抱怨連連，於是乾脆明文禁止「18歲入店」和「排隊解壓縮」等等。

三浦指出，無論他如何宣導，每天還是會至少有一組排隊「解壓縮」的客人出現，讓他非常不高興。至於為什麼禁止未成年人入場，也是因為有客人搬出小孩子當理由，質疑店家強制要求大家都得乖乖排隊，沒有顧慮到小孩的狀況，因此乾脆連小孩也一起禁。這都是為了確保店家能用最好的方式服務客人，而顧客要是對此不滿，也有選擇店家的權利。

網友們則議論「客人是神的時代已經終結了」、「遵守不了店家規矩就別來了吧」、「店家和客人應該是同等地位，都有選擇的權利」、「現在是能抓住客人胃袋的店主才是神」、「以前的上司跟我說，守規矩的客人才是神，自認是神不守規矩的客人，那就做『瘟神』」。