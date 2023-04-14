日97歲男駕駛撞死婦人 死者丈夫法庭激動高喊「還我妻子」
去年11月，日本福島縣一位97歲的男子波汐國方，因為在駕駛時弄錯煞車和油門，導致車子以至少60公里的時速撞上步道，造成1人死亡及4人輕重傷。近來日本法庭裁決波汐有罪，罪刑為坐牢3年、緩刑5年。
根據日本媒體「TVU福島」報導，在法院開庭審理案件時，波汐承認自己犯下的罪嫌。死者的丈夫則在法庭上痛訴，表示自己的妻子是因被告的「暴走運轉」才會遭不測，還向波汐激動詢問「為什麼要奪走我妻子的性命」、「還我最愛的妻子」。
檢察官認為，波汐的家人再三要求他不要開車，但他卻對自己的駕駛能力自信過頭，結果釀成悲劇，因此當然有責任。律師則辯護波汐坦承一切罪刑，也有自我反省，應該從輕量刑。最終法院認為，波汐身為97歲的超高齡者，事故發生前在自家停車時，就曾產生過碰撞意外，可見得判斷能力和運動能力已經不適合開車了，因此判處波汐有罪。
有些網友對於政府管控高齡駕駛的政策不滿，表示「地方政府對於高齡者繳回駕照這件事，並沒有處理得很積極」、「這位被告好歹該接受介護拘留所」、「別再讓這年紀的人開車了」、「比起個人問罪，不如該檢討駕照更新的規範吧」、「居然判緩刑，那應該還沒到年限人就死了吧」。
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