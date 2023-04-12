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雪崩對環境有益！學者：應以引導代替阻擋

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
昆蟲學者指出，雪崩經過的路徑上，後來都會有更豐富的生態多樣性。情境示意圖。圖／Ingimage
昆蟲學者指出，雪崩經過的路徑上，後來都會有更豐富的生態多樣性。情境示意圖。圖／Ingimage

近日阿爾卑斯山發生大型雪崩，造成6人死亡，且隨著天氣異常，雪崩意外風險愈來愈高。但昆蟲學者指出，雪崩經過的路徑上，後來都會有更豐富的生態多樣性，呼籲預防雪崩的方式不該只有阻擋，更應引導雪崩方向，保障民眾安全時，也能保留對環境的好處。

異常天氣造成雪崩

CNN》報導，法國阿爾卑斯山近日爆發大型雪崩意外，導致至少6人死亡。法國登山協會主席拉巴耶指出，雪崩發生當天，山況被形容為「無須特別擔憂」，不明白為何這樣的悲劇會在這種「良好的山況條件」下發生。該國內政部長則強調，目前已部署人力進行全力搶救。

專家指出，不僅高山會發生雪崩，部分中低海拔山區因為異常天氣，出現積雪量異常的狀況，加上最近許多滑雪比賽都在進行暖身賽，增加雪崩意外的風險，並呼籲民眾應隨時注意山區天氣預報。

各國政府多透過預防措施，包括植被管理、山坡傾斜度測量等方式，並強化工程建設與維護，減少雪崩的發生。通過監測氣象、積雪深度和地形等原因，及時預警可能發生的雪崩，並發出警告，能減少人員的傷亡。

雪崩對生態有益

BBC》報導，雪崩每年在歐洲導致約100人喪生、在美國每年平均24人因雪崩而亡。但雪崩並非完全無益，動物與昆蟲學家塞莉說，雪崩行經的路徑上，植物多樣性比較豐富，更是蝴蝶等昆蟲絕佳的生存環境。

「應設法管理雪崩，同時保留這些對自然環境的好處，又能不危及民眾的安全，」塞莉表示，目前大多數預防雪崩的方式，都是建設障礙物，但這很容易傷害到環境生物與植物。她認為，應設法引導雪崩往安全的路徑前進，甚至使用水壩等建設來協助，以建立「雪崩走廊」，這樣才能維持生態效益。塞莉表示，生物多樣性與民眾安全並非選擇題，還是要找到共榮共存的方案。

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阿爾卑斯山 生態

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