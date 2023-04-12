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NASA公開實驗棲地 供模擬火星上生活一年

中央社／ 休士頓11日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公開新的模擬火星棲地，內含4間小房、一健身房和大量紅沙土，志願受試者將在棲地居住1年，以體驗未來赴火星任務的生活會像是什麼樣。

這座設施位於德州休士頓（Houston）太空總署的大型研究基地中，是為「太空人健康與性能探索模擬」（CHAPEA）的3個計畫實驗而設的。

今年夏天，4名志願者將開始首度試驗，在此期間，太空總署計劃監測他們的身心健康，以便對人類處於如此長期隔離中的毅力能有更佳的了解。

CHAPEA實驗首席研究員道格拉斯（GraceDouglas）說，有了這些資料，太空總署將更了解太空人在火星上的「資源使用」。

她在一場給媒體的棲地導覽中表示：「我們可真正開始了解，我們如何透過什麼樣的物資供應來支援他們，這些數據對於關鍵性資源決策，將是非常重要的訊息。」

她又說，如此遙遠的任務有著「非常嚴格且巨大的限制」。

志願者將在160平方公尺、名為「阿爾法火星山丘」（Mars Dune Alpha）的住宅中生活，其中包括兩間浴室、一個種植蔬菜的立體農場、一間醫療護理室、一休閒區和幾個工作站點。

居住區經由一個氣閘艙連結到「戶外」，而這個模擬火星環境的戶外，還是建在大機棚中。

太空總署「行為健康與表現實驗室」（BehavioralHealth and Performance Laboratory）負責人貝爾（Suzanne Bell）說，4名志願者將使用跑步機模擬戶外的長距離跋涉，以採集樣本、蒐集資料或建造基礎設施。

研究人員將定期測試這群人對壓力情況的反應，例如限制供水或設備故障等。

這個實驗棲地還有另一個特點，就是由3D打印成的。

道格拉斯說：「這是美國太空總署正在研究的一項技術，可望在其他行星或月球表面建立棲息地。」

美國太空總署正處於火星任務準備的早期階段，而目前主要還是聚焦於2024年阿提米絲（Artemis）登月任務，這項任務目的是要讓人類睽違半個世紀後首度重返月球。

太空人 火星 美國

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