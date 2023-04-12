快訊

NBA／熱火老將羅瑞飆33分無用 老鷹「下剋上」奪第7種子

愛翹腳恐精子變質量變少！重症醫揭「長期翹腳」3大危害 2招降低傷害

洗完手還用烘手機？她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

影／洗完手別用烘手機 她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

聯合新聞網／ 綜合報導
用烘手機烘乾的培養皿上出現了很多細菌。圖擷自TikTok
用烘手機烘乾的培養皿上出現了很多細菌。圖擷自TikTok

公廁洗完手以後習慣用烘手機烘乾雙手嗎？國外一名專家發現，用烘手機不但沒有更乾淨，反而可能將空氣中的細菌都噴回剛洗好的手上。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，TikTok用戶@the_lab_life1經常上傳各種實驗影片。近期她從商場、電影院和公司的烘手機採集樣本，與實驗室中的培養皿樣本做比較。她在實驗後發現，除了自然風乾的培養皿沒有細菌之外，其他的培養皿上都有細菌。

影片中並未透露發現的細菌是哪種細菌，不過之前的研究曾指出公廁有流感病毒、鏈球菌、具抗藥性金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌和諾羅病毒

2018年一份康乃狄克大學與昆尼皮亞克大學共同執行的研究發現，將裝有「細菌食物」的培養皿放在沒有烘手機的廁所中，18個小時內就長出6個病原體菌落；在用烘手機烘乾30秒後，培養皿的病原體菌落則高達254個。

2015年西敏大學一份研究也發現，距離烘手機越近的地方，細菌就越多。在距離烘乾機20公分處有67個酵母菌落，但擺放紙巾的位置只有6.5個酵母菌落。專家認為烘手機會讓細菌以氣溶膠的形式在廁所中散播，因此洗完手以後用烘手機烘乾反而可能會讓手「更髒」。

西敏大學首席研究作者凱斯（Keith Redway）博士表示，所有把手弄乾的方法中，用擦手紙擦乾所傳播的微生物量最少，公廁的交叉感染問題是必須考量的公共衛生議題。

公廁 流感病毒 諾羅病毒 交叉感染

延伸閱讀

影／身高188已經是全家最矮 女子嘆：根本交不到男朋友

吵架要贏！印度女為吵贏哥哥「吞下整支手機」下場超慘

不同變色是不同病！看腳趾就知健康狀況 專家教你評估方法

小便失禁到醫院檢查 女子坦承：為情趣卡軟木塞快4年

相關新聞

大馬「蚊型腳車」案：撞死單車飆仔活該？

「2017年，馬來西亞一場造成8死8傷的車禍，為何近日再掀爭議？」 2017年2月18日凌晨3時20分，當年22歲的華裔女子沈可婷行車經過新山（當地南部城市）市區內環公路，途中閃避不及撞上一群正準備飆腳車、年齡介於13至17歲的巫裔少年，最終釀成8死8傷的悲劇。沈可婷在事發後被控，唯承審推事認為沈可婷當下並無魯莽駕駛（無酒駕和超速等），因此宣布無罪釋放，控方上訴後也維持原判。

影／洗完手別用烘手機 她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

在公廁洗完手以後習慣用烘手機烘乾雙手嗎？國外一名專家發現，用烘手機不但沒有更乾淨，反而可能將空氣中的細菌都噴回剛洗好的手上。

完美的成年禮物…18歲青年第一次玩彩票 就中100萬美元

一名剛滿18歲的加州青少年收到的一張刮刮樂彩票作為成年禮物，然後中了100萬美元的獎金。

自認陰沉、不愛笑 芬蘭卻蟬聯最幸福國家的矛盾心理

芬蘭今年連續6年蟬聯全球最幸福國家，可能又令不少人稱羨一番，但芬蘭人自己又是如何看待這件事？與其說快樂，他們恐怕還更自認「陰沉、喜怒無常、不隨便露出笑容」。雖然芬蘭社會福利體制健全，但人民該有的憂慮也沒少過。實際貼近一般芬蘭人的生活可能會發現，他們幸福的秘訣，跟你想的不一樣。

夫死沒分到遺產 超模窮到沒錢買菜

福斯新聞網(Fox News)報導，前超模寶麗娜·波域斯高娃(Paulina Porizkova)近日上節目透露，前夫里...

坐辦公室的你壓力大嗎？從打字、用滑鼠的方式就能看出

瑞士聯邦理工學院（ETHZ）的研究團隊使用新的機器學習技術開發出全新模型，透過人們打字與用滑鼠的方式偵測他們的工作壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦