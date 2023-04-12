影／洗完手別用烘手機 她用小實驗證實：細菌全都吹回手上
在公廁洗完手以後習慣用烘手機烘乾雙手嗎？國外一名專家發現，用烘手機不但沒有更乾淨，反而可能將空氣中的細菌都噴回剛洗好的手上。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，TikTok用戶@the_lab_life1經常上傳各種實驗影片。近期她從商場、電影院和公司的烘手機採集樣本，與實驗室中的培養皿樣本做比較。她在實驗後發現，除了自然風乾的培養皿沒有細菌之外，其他的培養皿上都有細菌。
影片中並未透露發現的細菌是哪種細菌，不過之前的研究曾指出公廁有流感病毒、鏈球菌、具抗藥性金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌和諾羅病毒。
@the_lab_life1
Trigger warning around 50 seconds 😬 #fyp #science #lab♬ Dog Days Are Over - Florence + The Machine
2018年一份康乃狄克大學與昆尼皮亞克大學共同執行的研究發現，將裝有「細菌食物」的培養皿放在沒有烘手機的廁所中，18個小時內就長出6個病原體菌落；在用烘手機烘乾30秒後，培養皿的病原體菌落則高達254個。
2015年西敏大學一份研究也發現，距離烘手機越近的地方，細菌就越多。在距離烘乾機20公分處有67個酵母菌落，但擺放紙巾的位置只有6.5個酵母菌落。專家認為烘手機會讓細菌以氣溶膠的形式在廁所中散播，因此洗完手以後用烘手機烘乾反而可能會讓手「更髒」。
西敏大學首席研究作者凱斯（Keith Redway）博士表示，所有把手弄乾的方法中，用擦手紙擦乾所傳播的微生物量最少，公廁的交叉感染問題是必須考量的公共衛生議題。
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