班機延誤卻見小驚喜！沖繩地勤秒畫「2風獅爺」致歉 暖心畫面曝光

出國旅遊不時會碰上突發狀況，旅遊的好心情也可能受到影響。日前，日本沖繩一架班機延誤起飛，乘客在機上癡癡等待，卻見到地勤人員送上「小驚喜」慰問。只見地勤在機場地板上俐落作畫，不過幾分鐘便畫出2隻風獅爺，一旁還搭配文字「感謝」、「對不起延遲了」，讓乘客們深受感動，網友們看到影片後也紛紛大讚。

日本一名網友在推特、抖音分享一段影片，日前他到沖繩的那霸機場搭機，不料卻遇上航班延誤，在機上乾等的他卻發現地勤人員的暖心舉動。從畫面可見，機場的地勤人員用強力水柱在地上作畫，他迅速地畫出2隻風獅爺後，先是在地面上寫下中文的「感謝」2字，隨後又留下日文的「對不起延遲了」，並鞠躬向乘客們致意。

影片曝光後立刻引來廣大網友迴響，「太厲害了」、「太好了，本來痛苦的時間變成了美好的回憶」、「航空公司能用這種方法照顧乘客，真的很棒！」、「好猛，這是迪士尼的服務嗎？真的畫得太好了，到底在哪裡練習的？」，也有人分享經驗「就算飛機沒有延誤，天馬航空也會這樣做！每次畫的都不一樣，超漂亮的！」、「是同一位地勤嗎？沖繩之旅的結尾讓我非常開心」。

據日媒《nippon.com》報導，沖繩以「シーサー（Shisa）」稱呼風獅爺，風獅爺被當地視為房屋的守護神，在建築物的入口或屋頂上都能看見，具傳它們在明治中期便普遍地出現在各家庭中。當地信仰認為，風獅爺可以除去災厄、防止妖怪來窺視，有守護房屋與居民的寓意在。