恐怖活人獻祭！老婦遭活割頭顱 頭棄江、屍掛寺廟…主謀爆心寒內情

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香港01／ 香港01記者喬納森／報導
印度1間位於偏僻地區的寺廟發生駭人的活人獻祭事件。圖／ingimage
印度1間位於偏僻地區的寺廟發生駭人的活人獻祭事件。圖／ingimage

印度1間位於偏僻地區的寺廟發生駭人的活人獻祭事件。1名6旬婦人於5年前獨自在東北部城市參觀卡馬赫亞神廟時，不幸遭人誘拐及殺害，頭顱被割下投入江中，而無頭屍則被掛在寺廟外。當地警方早前成功逮捕背後主謀及兇手等5人，主謀供出事件經過，稱是為了供奉已死的兄弟而進行的獻祭儀式。

綜合外媒報導，由2014年至2021年，印度的偏遠地區已發生超過100宗活人祭祀事件，手法相當殘忍駭人。其中1名女死者是64歲的尚蒂（Shanti Shaw），她在2019年到東北部一處偏遠城市古瓦哈題（Guwahati），參觀當地的卡馬赫亞神廟（Kamakhya Temple）時，遭人誘拐並加以殘殺，頭顱被割下棄置江中，無頭屍身則被懸掛在寺廟外。

尚蒂死後約1個月，其兒子憑母親的衣服和身上刺青，終確認出她的身份，警方才有追查案件的線索。事隔5年，上月底警方終成功逮捕到涉案的巫師潘迪（Mata Prasad Pandey），從他口中得悉事件牽涉共12名人士。潘迪落網後供稱，2019年6月18日，他們拐騙尚蒂後，她與其他同謀一同開懷吃喝，她當時不知道自己即將被殘殺並成為祭品。

事件主謀帕塔克（Pradeep Pathak）在落網後也供出進行祭祀的背後原因，是他為了紀念已死去11年的弟弟，決定進行割頭殺人的「活人獻祭」儀式，以撫慰弟弟的在天之靈。

事發前帕塔克出價1萬盧比（約3700元台幣），找來12人與他一同進行儀式，他指當時他們一同合力將婦人按在地上，有人提住她的手腳，有人抓住她的頭，以活人獻祭的名義活生生割下她的頭顱，並丟進江中，並將無頭屍體掛在寺廟外，手法極為殘暴。警方至今已拘捕合共5名涉案人士，餘下7名人士仍然在逃。

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文章授權轉載自《香港01》

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