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假派對真凌虐！13歲女遭3「閨密」設局 脫半裸火燒刀割4小時

香港01／ 香港01記者夏洛特／報導
哈特母親為女兒在網上眾籌醫藥費，從上傳的照片可見，哈特臉部腫脹，因瘀傷發紫，且右臂打着石膏，傷勢很重。（GoFundMe圖片）
哈特母親為女兒在網上眾籌醫藥費，從上傳的照片可見，哈特臉部腫脹，因瘀傷發紫，且右臂打着石膏，傷勢很重。（GoFundMe圖片）

澳洲日前發生令人髮指的兒童傷人案！當地1名13歲女童哈特（Kirra Hart）與3名年齡相仿的女生認識了數個星期，就受邀出席「閨密派對」。然而，她一進屋就成了噩夢開始，3名女生對她實施綑綁凌虐，足足折磨了她4小時，弄得她滿身瘀傷才停手。女童受傷後極度驚慌，被媽媽接走時還謊稱是受襲後被「閨密」所救，直至回家後才敢透露內情，結果要送院留醫。

犯案女生竟把以變態手段虐待受害人的影片放上網與人分享，更有人在抖音炫耀「戰績」，自認連續折磨女童至少4個小時，「真他Ｘ的好笑」、「她完蛋了，我會把她臉的照片發給你」。事件引起網友眾怒。家人事後為哈特在網上眾籌醫藥費，警方也介入調查，3名疑犯已被捕及控以傷人等多項罪名。

綜合外媒報導，澳洲13歲女童哈特與3名分別12歲、13歲、14歲女生相識數周後，於3月11日應邀到昆士蘭州努沙郡（Noosa）特萬廷鎮（Tewantin）某住宅單位內舉辦「閨密派對」。

然而，派對是假，凌虐是真。哈特一走進屋內，立刻遭上述3名女生圍攻綑綁，凌辱了4小時，手段極為變態。女生們不但將哈特脫至半裸，還不斷毆打踩踏她，用瓶子砸她的臉、更用火燒她的身體，甚至將她視作標靶用刀丟她，致使哈特全身多處嚴重受傷。

有指3名女生還將經過拍下來，其中1人還將影片分享到社交平台。從網上流傳的影片中，哈特遭凌虐得體無完膚，惶恐地瑟縮一角，懇求影片拍攝者放她一馬，然而施暴者以粗言穢語辱罵她，甚至嬉笑着變本加厲折磨她。當地有報導指，其中1人甚至在抖音影片上表示「我們連續折磨她至少4個小時。真他Ｘ的好笑，她完蛋了，我會把她臉的照片發給你」，不過因為法律原因，報導並未公開3名女生的姓名。

哈特遭受酷刑後被勒令在屋內洗去身上血跡，然而她被打至腫脹的臉部與滿身瘀痕卻無法掩蓋。其後哈特的母親去接她回家時途中相遇，見到女兒鼻青臉腫的慘況，但哈特當時還不敢指控「閨密」行兇，甚至謊稱自己在回家路上遇襲，是女生們「救」了她。

直至回家後，哈特才敢向家人坦白受3女威脅而不能說出真相，否則包括年幼弟弟在內的家人們將性命不保。哈特家人將她送到醫院並報案，哈特因面部嚴重腫脹、手腕骨折、膝蓋刺傷及眼睛瘀傷，最少要住院1周。而警方接報後即著手調查案件，其後拘3名涉案女生。

事後，哈特母親表示女兒在遭逢劫難後惴惴不安，難以入睡，又經常因頭痛醒來。哈特20歲哥哥擔心她的精神狀況，全天候寸步不離守在她身旁。哈特母親又在網上發起籌款活動，懇求善心人幫忙承擔哈特1,111美元醫療費（約34000元台幣），並上傳了女兒在醫院病床上熟睡的照片，從照片可見，她臉部腫脹，因瘀傷發紫，且右臂打着石膏。

善心人士對於哈特的遭遇心痛不已，十分關心她心理健康，短短24小時內就為她籌集了超過3.5萬美元（約106萬台幣）。善款仍持續增加，截至4月10日暫已募得逾8萬澳元（約162萬元台幣）。

哈特母親分別在3月30日及4月4日更新女兒狀況，由於害怕遭到報復，他們在哈特出院後舉家搬到民宿暫住，而哈特在專業人士幫助下，情況得到些微改善，雖然她仍然「睡不著覺，醒來時頭痛欲裂」，但身體創傷正在癒合；哈特母親又多謝在網上為哈特發聲尋求公義、抵制青少年暴力的人。

3名涉嫌施襲的女生被捕後，於3月13日被控以「人身傷害、用武器襲擊致人身傷害、剝奪自由、使用人身暴力、故意傷害」等多預罪名，其中1名14歲女生目前還押候審，而另2名女生獲准保釋，3人均等候於兒童法庭出庭聆訊。

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文章授權轉載自《香港01》

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